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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

У шкіряній сукні і строгому костюмі: Ксенія Мішина стала обличчям нової колекції українського бренду

Акторка приміряла ефектні вбрання, натхнені мінімалізмом 90-х і сучасною естетикою power dressing.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина стала обличчям нової колекції українського бренду GEPUR під назвою Corporate Muse. Її головною героїнею є впевнена й багатогранна жінка, яка сама визначає ритм свого життя, будує кар’єру, займається творчістю, виховує дітей або наважується розпочати все спочатку.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

У кампейні Ксенія продемонструвала кілька ефектних образів. В одному з кадрів вона позувала у приталеному темно-синьому костюмі у тонку смужку.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Акторка також одягла корсетний двобортний жилет із білим бра і широкі штани, а доповнила лук білими туфлями-човниками, перловим кольє, браслетом і масивними каблучками.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Для іншого луку Мішина приміряла чорний шкіряний топ із високим коміром та пікантним вирізом на грудях. Його зірка поєднали з екстравагантною шкіряною спідницею з ефектом сітки. Завершили образ металеві браслети, сережки з шипами і висока зачіска з довгим чубчиком.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Ксенія підкреслила струнку фігуру чорнолю шкіряною сукнею на тонких бретельках, яку скомбінувала зі шкіряними високими рукавичками.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Також акторка постала у жакеті винного відтінку з акцентованими плечима та приталеним силуетом. Його стилізували як мінісукню, додавши білий комірець, прозорі чорні гольфи й гостроносі слінгбеки на шпильках.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Кокетливим вийшов аутфіт у короткому тренчі шоколадного відтінку з поясом на талії.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

За словами дизайнера Дмитра Кірдана, Corporate Muse стала переосмисленням мінімалізму 90-х із його виразною лінією плечей, акцентом на талії та стриманою елегантністю.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

До колекції увійшло 40 речей: сукні, корсети, жакети, жилети, сорочки, боді, топи, спідниці, штани, комбінезони та верхній одяг. Особливістю суконь стали приховані моделювальні деталі, які формують чіткий силует.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Осіння палітра складається з чорного, темно-синього, молочного, темно-сірого та насиченого відтінку каберне.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

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