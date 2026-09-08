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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Кейт і Вільям Уельські приїхали з сином принцом Джорджем до Ітона, де він починає навчання

Принц і принцеса Уельські провели свого сина принца Джорджа до Ітонського коледжа.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям / © Getty Images

13-річний принц Джордж, як і його батько Вільям колись, розпочинає свій шлях в Ітоні – школі пансіоні для хлопчиків. Принц і принцеса Уельські прибули до навчального закладу сьогодні разом із сином, де зустрілися з директором Ітонської школи Саймоном Гендерсоном та ректором школи сером Ніколасом Колеріджем.

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт мала елегантний вигляд у темно-зеленій сукні від Emilia Wickstead, яку вона вже одягала 2023 року на зустріч із кронпринцесою Вікторією. Сукня з довгими рукавами, округлим вирізом і довжиною нижче коліна, А-подібного силуету, зі спідницею, що розвивається при ходьбі. Взута Кейт була в туфлі-човники на підборах, на шиї у неї було золоте кольє у вигляді ланцюга, а у вухах золоті сережки-кільця. Принцеса зробила укладання хвилями та макіяж, а в руках тримала парасольку-тростину, бо йшов дощ.

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям / © Getty Images

Принц Джордж одягнув класичний темно-синій костюм, блакитну сорочку та краватку, а взув замшеві туфлі-лофери. Він усміхався, як і його батьки, коли вони всі втрьох прибули на шкільне подвір'я.

Принц Джордж йде стопами свого батька, принца Вільяма, і дядька принца Гаррі, які також навчалися в цьому навчальному закладі. Раніше ми розповідали, як принца Вільяма дражнили в Ітонському коледжі.

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям / © Getty Images

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