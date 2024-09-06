День в історії: як принцеса Діана вперше відвела принца Вільяма до Ітонського коледжу

Знімок було зроблено 1995 року за два роки до смерті принцеси Уельської.

На фото зазнімкована принцеса Діана, її чоловік принц Чарльз та двоє їхніх дітей – принц Вільям та принц Гаррі. Цього дня, 6 вересня 1995 року, принц Вільям вирушив у свій перший день до Ітонського коледжу.

Принц Вільям, спадкоємець престолу, прибув свого першого дня до школи, яка протягом понад 500 років навчала синів британської еліти. Новий голова факультету принца Вільяма доктор Ендрю Гейлі на фото зображений крайнім ліворуч.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі та чоловіком Чарльзом / Фото: Associated Press

Діана того дня мала щасливий вигляд, була одягнена у синій подовжений блейзер, пряму чорну спідницю, чорні колготи та туфлі-човники на невисоких підборах. На плечі в неї висіла маленька чорна шкіряна сумка.

Сини – Вільям і Гаррі були одягнені в картаті піджаки та чорні штани, обидва усміхалися і були трохи схвильованими, особливо старший.

Нагадаємо, за два роки, 6 вересня 1997 року, принцесу Діану ховали в Лондоні. Цей день став одним із найтрагічніших днів в історії британської монархії.

Принци Вільям і Гаррі на похороні принцеси Діани / Фото: Associated Press

Похорон принцеси Діани / Фото: Associated Press

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