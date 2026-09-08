Королева Камілла та король Чарльз потрапили під приціл фотографів дорогою з недільної служби

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

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Короля Чарльза і королеву Каміллу заскочили, коли вони залишали церкву Краті-Кірк, неподалік Балморала, після недільної служби.

Її Величність була одягнена в синій короткий жакет з картатою підкладкою, білу блузку і хустка була у неї на шиї, також Камілла доповнила образ бордовим капелюхом з пером і зеленою сумкою DeMellier London - її улюблена модель для прохолодного осіннього сезону.

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Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз був у піджаку і мабуть у кілті, а також з яскравою краваткою.

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У вихідні королівське подружжя відвідало Ігри Бремара, де Камілла також з'явилася в картатому аутфіті, а король Чарльз одягнув улюблений кілт з тартану.

Король Чарльз та королева Камілла на Іграх Бремара / © Getty Images

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