Королева Камілла у стильному тренчі та туфлях на підборах приїхала до Ліверпуля

Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність відвідала Спік-гол, де взяла участь у заході як покровителька Національного фонду грамотності.

На знімках репортерів також видно, як королева вітає юну шанувальницю і зустрічається із представником Національного фонду грамотності у Спік-голі.

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Королева Камілла / © Getty Images

Для цього виходу Камілла обрала білу сукню в принт, доповнивши образ чорними замшевими туфлями на підборах та мініатюрним клатчем. Також зверху вона накинула бежевий тренч. З прикрас на королеві були її улюблені сережки із перлин, а також золотий ланцюжок із пластинчатою підвіскою на шиї, де вигравірувано ініціали її п'ятьох онуків. Також Камілла зробила своє фірмове укладання та денний макіяж.

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Королева Камілла / © Getty Images

Після візиту до Ліверпулю королева повернулася до Шотландії, де разом з королем Чарльзом відвідала Ігри Бремара, там ми її побачили вже в зовсім іншому образі.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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