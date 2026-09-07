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Королева Камілла у стильному тренчі та туфлях на підборах приїхала до Ліверпуля
Королева Камілла в п'ятницю відвідала Ліверпуль.
Її Величність відвідала Спік-гол, де взяла участь у заході як покровителька Національного фонду грамотності.
На знімках репортерів також видно, як королева вітає юну шанувальницю і зустрічається із представником Національного фонду грамотності у Спік-голі.
Для цього виходу Камілла обрала білу сукню в принт, доповнивши образ чорними замшевими туфлями на підборах та мініатюрним клатчем. Також зверху вона накинула бежевий тренч. З прикрас на королеві були її улюблені сережки із перлин, а також золотий ланцюжок із пластинчатою підвіскою на шиї, де вигравірувано ініціали її п'ятьох онуків. Також Камілла зробила своє фірмове укладання та денний макіяж.
Після візиту до Ліверпулю королева повернулася до Шотландії, де разом з королем Чарльзом відвідала Ігри Бремара, там ми її побачили вже в зовсім іншому образі.