Різдво Богородиці 2026 року: дата свята, традиції та що не можна робити

Різдво Пресвятої Богородиці 2026 року / © Фото з відкритих джерел

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Для українців це свято має не лише релігійне, а й культурне значення. З ним пов’язано багато традицій, народних прикмет і звичаїв, які передавалися поколіннями. Цього дня віряни відвідують храми, моляться за здоров’я рідних, сімейний добробут і просять заступництва у Богородиці.

Коли святкують Різдво Пресвятої Богородиці 2026 року

За новим церковним календарем Різдво Пресвятої Богородиці в Україні святкують 8 вересня 2026 року. Раніше це свято припадало на 21 вересня, однак після переходу частини українських церков на новий календар дата змістилася на 13 днів раніше.

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У церковній традиції цей день також відомий як:

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Друга Пречиста;

Мала Пречиста;

Різдво Божої Матері.

Свято входить до переліку дванадесятих свят — найважливіших подій церковного року.

Історія Різдва Пресвятої Богородиці

Згідно з християнським переказом, Діва Марія народилася у сім’ї праведних Йоакима та Анни. Подружжя довгий час не мало дітей, тому вони щиро молилися про дар батьківства.

За віруваннями, народження Марії стало відповіддю на їхні молитви. Саме через неї у майбутньому мав прийти у світ Спаситель — Ісус Христос.

Поява Богородиці на світ сприймається як початок важливого етапу в історії спасіння людства. Саме тому свято символізує надію, Божу милість і перемогу віри навіть у складних обставинах.

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Традиції святкування Різдва Богородиці в Україні

З давніх часів українці ставилися до цього дня з великою повагою. Святкування зазвичай починається із церковного богослужіння.

Похід до храму та молитва

Головною традицією є відвідування церкви. Віряни моляться перед іконами Богородиці, дякують за все добре та звертаються з проханнями про допомогу.

Родинна зустріч

Різдво Пресвятої Богородиці часто вважають сімейним святом. У цей день прийнято збиратися разом із близькими, відвідувати батьків і проводити час у теплій атмосфері.

Благодійність і допомога іншим

Однією з важливих традицій є милосердя. Люди намагаються допомогти тим, хто потребує підтримки, поділитися їжею або зробити добру справу.

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Подяка за врожай

Оскільки свято припадає на початок осені, воно пов’язане із завершенням польових робіт. Наші предки дякували Богородиці за врожай і достаток у домі.

Народні прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці

Народні прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці / © pexels.com

Український народний календар зберіг багато прикмет, пов’язаних із цим днем.

Серед найвідоміших:

якщо 8 вересня сонячно — осінь буде теплою та ясною;

дощ у цей день може віщувати прохолодну осінню погоду;

велика кількість страв на столі символізувала майбутній достаток;

прихід Другої Пречистої пов’язували із початком осіннього періоду весіль.

Варто пам’ятати, що народні прикмети є частиною культурної спадщини, а не церковними правилами.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці 2026

У народній традиції існує низка обмежень, яких намагалися дотримуватися у цей день.

Не рекомендується:

сваритися та конфліктувати;

ображати інших людей;

лихословити;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

займатися важкою фізичною працею;

шити, вишивати або працювати з голкою;

проводити день у негативних думках.

Головна ідея цих заборон — присвятити день молитві, добрим справам і спілкуванню з близькими.

Молитва до Пресвятої Богородиці про зачаття

О, Всемилосердна, Благая Захисниця наша, благословенна Богородице, що щастя Материнства пізнала, в якому хвилювання, надії, тривоги і скорботи всіх матерів земних прийняла, не залиш пропащими молитви від рабів Божих (імена) і випроси у Сина Твого і Господа нащадка і продовження роду нашого, пологів легких і щасливої долі для немовляти.

Осяй, Пречиста Мати, рабів своїх, союзом подружнім з’єднаних і благаючих про твою допомогу, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні і нехай побачать вони сини синів своїх до третього і четвертого роду і до бажаної старості доживуть, і увійдуть в Царство Небесне Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, якому всяка слава, честь і поклоніння личить з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь.

FAQ

Коли Різдво Пресвятої Богородиці 2026 року?

Різдво Пресвятої Богородиці 2026 року святкують 8 вересня за новим церковним календарем. За старим стилем дата припадала на 21 вересня.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці?

У цей день не рекомендують сваритися, лаятися, займатися важкою роботою, відмовляти у допомозі та робити будь-які вчинки, які суперечать християнським цінностям. Головний акцент свята — молитва, доброта та любов до ближніх.

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