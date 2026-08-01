Чи варто переплачувати за дорогий SPF: експерти дали оцінку провідним маркам

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Поки Великобританія переживає найспекотніше літо за всю історію спостережень, ринок сонцезахисних засобів стрімко зростає. У деяких регіонах країни дощу не було вже понад 43 дні, а влада оголосила помаранчевий рівень попередження через спеку. Однак через величезну кількість SPF-засобів, які обіцяють надійний захист від сонця, покупцям дедалі складніше зрозуміти, чи справді дорогі продукти варті своїх грошей.

Про це пише Daily Mail.

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Якщо сонцезахисний крем власної марки супермаркету можна купити за £2,79–3,65, то, наприклад, Chanel продає свій SPF за £95, а Guerlain Orchidee Imperiale — за £136.

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Чи варто переплачувати

Медичний директор мережі клінік Cosmetics доктор Росс Перрі пояснює:

«Найпоширеніша помилка — думати, що дорожчий сонцезахисний крем автоматично краще захищає. Крем за £5, який людина щедро наносить кожні дві години, майже завжди буде ефективнішим за люксовий крем за £100, який наносять економно, щоб довше вистачило.»

Експертка з догляду за шкірою докторка Гізем Сейменоглу погоджується, що ціна далеко не завжди є показником ефективності. Багато бюджетних кремів забезпечують чудовий захист, тоді як висока ціна преміальних засобів часто пояснюється дорогими інгредієнтами та брендом, а не кращим захистом від ультрафіолету.

Оцінка бюджетних сонцезахисних кремів

Aldi Lacura SPF 50+ (£2,99)

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Забезпечує широкий спектр захисту (UVA та UVB), поєднує мінеральні та хімічні UV-фільтри та містить зволожувальні компоненти.

Мінуси: докторка Сейменоглу загалом віддає перевагу формулам, що використовують лише один тип фільтрів. Також вона зазначає, що не варто розраховувати на SPF як на повноцінний зволожувальний засіб.

Вердикт доктора Перрі: «За свої гроші працює чудово. Захист відповідає британським стандартам, а різниця з люксовими кремами полягає лише у приємнішій текстурі.»

Оцінка: 5/5.

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Lidl Cien SPF 50+ (£3,65)

Використовує сучасні хімічні UV-фільтри та має відмінне співвідношення ціни й якості. Мінусом є наявність ароматизаторів, тому людям із дуже чутливою шкірою краще обирати засоби без запаху.

Оцінка: 5/5.

Sainsbury’s Sun Protect SPF50+ (£6,25)

Забезпечує надійний широкий захист UVA та UVB. За словами доктора Перрі, це проста й ефективна формула, яка добре підходить для тіла, хоча трохи густіша за преміальні креми для обличчя.

Оцінка: 4/5.

ASDA Protect Very High SPF50+ (£4)

Доктор Перрі назвав його хорошим бюджетним кремом, який забезпечує все, що потрібно більшості людей.

Оцінка: 4/5.

Tesco Soleil SPF50+ (£3,40)

Має широкий спектр захисту та особливо вигідний для сімей завдяки великим упаковкам.

Оцінка: 4,5/5.

Morrisons Dry Mist SPF50+ (£6)

Легкий спрей швидко висихає, однак спирт у складі може пересушувати дуже суху або чутливу шкіру.

Оцінка: 3,5/5.

Найкращі недорогі бренди

CeraVe Invisible Hydrating Fluid SPF50 (£14,32)

Особливо підходить для сухої та дуже чутливої шкіри, а також людям з ослабленим шкірним бар’єром. Містить кераміди, які допомагають відновлювати захисний бар’єр шкіри.

Оцінка: 4,5/5.

La Roche-Posay Anthelios Invisible Fluid SPF50+ (£15,75)

Один із найкраще оцінених сонцезахисних засобів. Експерти відзначають сучасні UV-фільтри, відсутність ароматизаторів, дуже хороший захист від UVA та придатність для людей із пігментацією і чутливою шкірою.

Оцінка: 5/5.

NIVEA Sun Protect & Moisture SPF50+ (£14)

Перевагами є перевірена формула, хороше зволоження та багаторічні дослідження бренду. Доктор Перрі називає його одним із найкращих брендових SPF за свої гроші.

Оцінка: 5/5.

Garnier Vitamin C UV Glow SPF50+

Експерти наголошують, що головною перевагою є хороший UV-захист, тоді як обіцянки освітлення шкіри не повинні бути головною причиною покупки.

Оцінка: 4/5.

Cetaphil Daily Defence SPF50

Мінеральний сонцезахисний крем, особливо рекомендований людям із дуже реактивною шкірою.

Оцінка: 4,5/5.

E45 Sensitive Face SPF50

Підходить для чутливої шкіри.

Оцінка: 4/5.

Soltan Protect & Moisture SPF50+ (Boots)

Доктор Перрі зазначає, що лінійка Soltan регулярно демонструє дуже високі результати в незалежних тестах.

Оцінка: 5/5.

Чи виправдовують себе дорогі SPF

UltraSun Extreme SPF50 (£51)

Дуже хороший варіант для людей із сонячною алергією або надзвичайно чутливою шкірою.

Оцінка: 5/5.

Chanel Sublimage SPF50 (£95)

Експерти зазначають, що покупець платить насамперед за бренд, розкішну текстуру та антивікові компоненти. Водночас захист від сонця не є суттєво кращим, ніж у значно дешевших засобів.

Оцінка: 3/5.

La Prairie UV Protection Veil (£195)

Дуже якісний догляд за шкірою, однак експерти вважають, що важко виправдати таку ціну лише заради SPF.

Оцінка: 2,5/5.

Guerlain Orchidee Imperiale (£136)

Більша частина вартості пов’язана із люксовими інгредієнтами та брендом.

Оцінка: 2,5/5.

Noble Panacea SPF50 (£312)

100-відсотковий мінеральний SPF із дуже вдалою формулою, однак його ціна робить засіб недоступним для більшості покупців.

Оцінка: 3,5/5.

Dior Invisible UV Fluid (£52)

Має легку текстуру та комфортний під макіяж. Водночас експерти вважають, що значну частину вартості становить саме преміальна косметична подача.

Оцінка: 4/5.

Tulip Dew Sunscreen Serum (£99,95)

100-відсотковий мінеральний SPF із легкою текстурою без вираженого білого нальоту.

Оцінка: 3,5/5.

Augustinus Bader SPF50 (£88)

Дуже якісний косметичний продукт. Проте експерти наголошують, що більшість людей можуть отримати такий самий рівень захисту від сонця, заплативши у кілька разів менше.

Головний висновок експертів

Усі опитані дерматологи дійшли однакового висновку: дорожчий SPF не означає кращий захист від сонця. Набагато важливіше наносити достатню кількість крему (приблизно 30–35 мл на все тіло дорослої людини), оновлювати SPF кожні дві години, а також після купання чи сильного потовиділення. Багато бюджетних засобів, зокрема Aldi, Lidl, Tesco, Soltan, NIVEA та La Roche-Posay, забезпечують захист не гірший за люксові бренди, які коштують у 10–20 разів дорожче.

Як ми писали, багато людей помилково вважають, що у воді неможливо обгоріти, однак ультрафіолетові промені проникають крізь воду й продовжують впливати на шкіру. Відчуття прохолоди лише маскує опік, тому почервоніння часто з’являється вже після виходу на берег. Додатково сонячне випромінювання посилюється через його відбиття від поверхні води, що збільшує ризик отримати опік. Щоб захиститися, варто користуватися водостійким сонцезахисним кремом, регулярно поновлювати його та уникати тривалого перебування на сонці в години найбільшої активності.

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