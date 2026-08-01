Наталія Холоденко вперше чесно зізналась у зраді чоловікові і чому на це пішла: "Це була моя помста"

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Українська психологиня та блогерка Наталія Холоденко вперше чесно зізналась у зраді чоловікові.

Зокрема, знаменитість в Instagram-stories вирішила поговорити про невірність у стосунках. Психологиня чесно зізналась, що мала такий досвід. До слова, Наталія Холоденко зраджувала чоловіка. За словами знаменитості, це була її така своєрідна помста колишньому обранцеві.

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«Так, я зраджувала. Це була така моя помста і спроба емоційно відновитися. Але „олень“ про це здогадувався. Просто нарцисичні „олені“ думають, що ти настільки від нього в захваті, що ти крок не зробиш в іншому напрямку. Вони дуже самовпевнені і дуже переоцінюють свою роль в нашому житті», — говорить психологиня.

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Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Наталія Холоденко детальніше пояснила, чому пішла на цей крок. За словами психологині, її колишній обранець був нарцисом. Окрім того, чоловік газлайтив Наталію Холоденко. Тож, знаменитість знайшла для себе вихід саме у зраді.

«Як я ходила наліво, коли у мене були стосунки. У мене був перший контакт, ще коли у нас тільки почалися стосунки. Він про це не знав. Я тоді якось не відчувала почуття провини, бо я вважала, що в мене ще не серйозні стосунки. Потім, коли він мене почав газлайтити, то в тебе ж народжується внутрішній протест», — пояснила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Холоденко показала себе в молодості. Знаменитість опублікувала архівне фото, де їй був всього 21 рік.

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