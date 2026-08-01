Польща різко відреагувала на смертельну атаку РФ по Києву

Наслідки атаки на Київ / © Associated Press

Реклама

Міністерство закордонних справ Польщі засудило масовану російську повітряну атаку на Київ, назвавши її черговим актом насильства проти мирного населення.

Відповідну заяву польське зовнішньополітичне відомство опублікувало у соціальній мережі X.

Реклама

«Напад Росії на Київ — це ще один жорстокий акт насильства проти мирного населення. Навмисний терор проти невинних людей ніколи не може бути виправданий», — наголосили у МЗС Польщі.

Реклама

У відомстві також висловили занепокоєння через пошкодження дипломатичної установи Литви під час російського удару.

«Ми також стурбовані повідомленнями про те, що було пошкоджено будівлю посольства Литви в Києві. Ми солідарні з Україною та Литвою», — йдеться у заяві.

Атака на Київ 1 серпня — що відомо

У ніч проти 1 серпня будівля посольства Литви в Києві зазнала пошкоджень унаслідок масованої російської балістичної атаки. Одна з ракет вибухнула за кілька метрів від дипломатичного представництва, однак ніхто зі співробітників посольства не постраждав.

Під час цієї атаки російська армія застосувала проти Києва балістичні ракети. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у різних районах столиці. За останніми даними, загинули дев’ятеро людей, ще десятки дістали поранення.

Реклама

Загалом, за інформацією української сторони, Росія випустила 35 ракет, із яких 27 були балістичними. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну таку ціль через дефіцит ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польський уряд розгляне можливість передавання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на тлі посилення російських ракетних атак.

Новини партнерів