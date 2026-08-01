Убивство Комарова на Балі: ветерана KRAKEN можуть запідозрити у резонансній справі

Ветеран підрозділу KRAKEN Гліб Новостройний / © Telegram Костянтина Немічева

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У Києві затримали ветерана спецпідрозділу ГУР МО KRAKEN Гліба Новостройного з позивним «Дніпрянин», якого, за неофіційною інформацією, можуть запідозрити у причетності до вбивства українця Ігоря Комарова на індонезійському острові Балі.

Про це повідомив засновник підрозділу Костянтин Немічев у Telegram.

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За словами Немічева, Новостройний чотири роки проходив службу у штурмовій роті KRAKEN, а торік був звільнений зі служби за станом здоров’я.

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«У Києві затримали Гліба Новостройного, який чотири роки служив у штурмовій роті KRAKEN, а минулого року був звільнений зі служби за станом здоров’я. Гліб футбольний фанат Дніпра та з перших днів повномасштабного вторгнення встав на захист Харкова», — написав Немічев.

Він зазначив, що наразі офіційної інформації щодо кримінального провадження практично немає.

«Справа засекречена, відомо лише, що сьогодні о 14:30 Печерський районний суд Києва має розглянути питання про обрання йому запобіжного заходу. Іншої офіційної інформації по справі немає», — повідомив засновник KRAKEN.

Водночас Немічев наголосив, що інформація про можливу причетність Новостройного до злочину походить виключно з неофіційних джерел.

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«Із неофіційних джерел надходить інформація, що його можуть притягнути у причетності до вбивства офісника на Балі», — зазначив він.

Немічев також висловив сподівання на прозоре розслідування справи.

«Сподіваюся, що після розголосу справа стане максимально відкритою, а правоохоронні органи діятимуть виключно в межах закону, забезпечивши об’єктивне розслідування», — написав він.

Офіційних заяв українських правоохоронних органів щодо затримання Гліба Новостройного або висунення йому підозри станом на цей час не оприлюднено.

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Убивство Ігоря Комарова на Балі — хто причетний

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого 2026 року в Мережі з’явилася інформація про викрадення на індонезійському острові Балі двох громадян України — Єрмака Петровського та Ігоря Комарова, синів двох бізнесменів із Дніпра. За повідомленнями, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова викрали, катували та вимагали за його звільнення викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

У березні стало відомо, що українські правоохоронці спільно з індонезійськими колегами розслідують обставини можливого викрадення та вбивства 28-річного Ігоря Комарова.

Тоді ж Інтерпол за запитом правоохоронних органів Індонезії оголосив у міжнародний розшук п’ятьох підозрюваних у цій справі, зокрема трьох громадян України. Водночас ім’я Гліба Новостройного серед осіб, щодо яких були оприлюднені «червоні сповіщення» Інтерполу, не фігурувало.

Вбивство українця Комарова на Балі — подробиці

Нагадаємо, українська блогерка Єва Мішалова вийшла у публічний простір після трагічної загибелі її бойфренда Ігоря Комарова. Дівчина порушила мовчання у своїх соцмережах, поділившись подробицями того, як вона намагається впоратися з тяжкою втратою.

Перед жорстоким вбивством сина українського бізнесмена Ігоря Комарова на Балі викрадачі могли відстежити жертву за Instagram-постами його дівчини. Поліція знайшла понівечене тіло Комарова, за якого вимагали багатомільйонний викуп, з відрізаними кінцівками та вирізаними органами.

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