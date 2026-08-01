Чи може прийти нова повістка після сплати штрафу в "Резерв+": роз'яснення для військовозобов'язаних

Резерв+ / © Міноборони України

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Сплата штрафу через застосунок «Резерв+» усуває статус «червона стрічка» та закриває конкретне порушення військового обліку. Водночас це не звільняє військовозобов’язаного від подальшого виконання вимог законодавства, зокрема від обов’язку з’являтися за новими повістками.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Що змінює сплата штрафу через «Резерв+»

Після сплати штрафу в застосунку «Резерв+» закривається конкретне порушення, наприклад неявка за повісткою. Також у системі зникає статус «червона стрічка», а підстави для примусового доставлення працівниками Національної поліції саме через це порушення більше відсутні.

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Водночас, якщо штраф було сплачено офлайн, а територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ще не вніс відповідну інформацію до реєстру, статус може не оновитися автоматично. У такому разі рекомендується мати при собі квитанцію про оплату.

Чи можуть після сплати штрафу вручити нову повістку

Сплата штрафу не означає, що військовозобов’язаний більше не отримуватиме повісток.

Оплата закриває лише одне конкретне порушення, тоді як обов’язок виконувати вимоги військового обліку та з’являтися за новими викликами залишається.

Якщо військовозобов’язаний проігнорує нову повістку, це може призвести до нового штрафу, повторної появи статусу «червона стрічка», а також до кримінальної відповідальності.

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Яка відповідальність передбачена

За систематичне ігнорування вимог військового обліку законодавством передбачена кримінальна відповідальність.

Зокрема, стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухилення від призову, а стаття 337 ККУ — за ухилення від військового обліку або навчальних чи спеціальних зборів.

Що важливо пам’ятати

Сплата штрафу через «Резерв+» дозволяє врегулювати лише конкретне порушення, за яке його було накладено. Водночас вона не скасовує обов’язків військовозобов’язаного щодо дотримання правил військового обліку.

Тому навіть після оплати штрафу нова повістка може бути вручена у будь-який момент, а її ігнорування знову може стати підставою для застосування передбачених законом санкцій.

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Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» СБС Юрій «Ахіллес» Федоренко пояснив, що треба зробити, щоб наростити потік добровольців і мінімізувати примусові мобілізаційні заходи. На його думку, Україні потрібно забезпечити гідну оплату праці військових, розширити їхній соцпакет та залучити додаткове фінансування.

Раніше ми пояснювали, чи можна забронювати від мобілізації працівника на віддаленій роботі. Дистанційна робота не є перешкодою для бронювання від мобілізації в Україні, якщо працівник офіційно працевлаштований. Законне бронювання таких військовозобов’язаних вимагає дотримання чітких умов.

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