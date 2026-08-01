Частини тіл лежать на вулиці: у центрі Москви пролунав вибух у ресторані, де начебто "відпочивали генерали"

Вибух у Москві / © скриншот

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У центрі Москви на Кудринській площі стався вибух у ресторані Balzi Rossi, після якого виникла пожежа. За різними оцінками, щонайменше десять людей постраждали, є загиблі. Офіційної інформації про причини інциденту наразі не оприлюднено.

Як повідомляють російські Telegram-канали, вибух пролунав на першому поверсі висотної будівлі, де розташований ресторан Balzi Rossi. За попередніми даними, епіцентр вибуху знаходився у гостьовій зоні закладу.

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Очевидці розповідають, що одразу після вибуху на місце прибули численні екстрені служби. До району інциденту стягнули понад два десятки автомобілів швидкої допомоги та підрозділів МНС, а прилеглі вулиці були перекриті. Постраждалих евакуювали на ношах до карет швидкої допомоги.

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Що відомо про жертв

Свідки інциденту публікують жахливе відео, на якому видно частину людського тіла, що лежить на проїжджій частині вулиці біля закладу, де пролунав вибух. Повідомляється, що із приміщення чутно крики поранених.

У різних російських Telegram-каналах наводяться суперечливі дані щодо кількості потерпілих. Частина джерел повідомляє про щонайменше десятьох постраждалих, зазначаючи, що один чоловік перебуває у стані клінічної смерті. Водночас Telegram-канал Baza стверджує, що внаслідок вибуху одна людина загинула, а ще 16 отримали поранення.

Водночас прокремлівський Telegram-канал Mash стверджує, що внаслідок вибуху загинули троє людей.

Що відбувалося в ресторані

Як повідомляє видання ASTRA, ресторан Balzi Rossi, де стався вибух, у день події був закритий для відвідувачів через проведення приватного банкету.

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Повідомляється, що в закладі нібито «відпочивали генерали».

Один зі свідків розповів ASTRA, що в ресторані нібито святкували день народження генерала. За його словами, поруч із закладом було припарковано багато автомобілів із чорними номерними знаками.

Видання зазначає, що чорні номерні знаки в Росії зазвичай використовуються на транспорті Збройних сил РФ, а також деяких інших силових відомств. Крім того, за словами очевидця, неподалік від ресторану перебував автобус Росгвардії.

Водночас ASTRA наголошує, що ця інформація наразі не має офіційного підтвердження та потребує додаткової перевірки.

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Що стало причиною вибуху

Прокремлівський Telegram-канал Mash повідомив, що попередньою причиною вибуху нібито міг стати витік газу. Однак у місцевих Telegram-чатах користувачі поставили під сумнів цю версію, зазначаючи, що в будівлі, де розташований ресторан, відсутнє газопостачання.

Офіційної інформації про причини вибуху, а також підтвердження від російських екстрених служб щодо обставин інциденту станом на цей час немає.

Російські екстрені служби не оприлюднили остаточних даних про кількість загиблих і постраждалих.

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