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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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756
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2 хв

«У РФ мене б просто вбили»: Лора Лумер розповіла Мосейчук, чому відмовляється від інтерв'ю з Путіним

Американська блогерка Лора Лумер в інтерв’ю Мосейчук пояснила, чому відмовляється від розмови з Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Лора Лумер

Лора Лумер / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

Відома американська журналістка і блогерка Лора Лумер пояснила, чому не поїде брати інтерв’ю у диктатора Путіна.

Про це Лумер розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту «Мосейчук+».

На думку блогерки, Путін не має бажання спілкуватися з пресою, і взагалі не хоче розмовляти з кимось, окрім пропагандистів. Інтер’ю з Путіним свого колеги Такера Карлсона вона назвала «дуже дивним».

«Але якщо чесно, якби у мене була розмова, якби у мене була можливість поговорити з Путіним, звісно, я журналіст — але я прийду з реальними питаннями. Водночас, я хвилююся, що якщо я поставлю йому ці запитання, які хочу поставити, вони, ймовірно, мене вб’ють. Я думаю, мене, мабуть, отруїли би у Росії, або, можливо, тримали по полоні як інструмент для переговорів — як вони вже тримали американців раніше. Я не вірю, що була б у безпеці, якби поїхала до Москви, як журналіст для розмови», — розповіла Лумер.

Вона наголосила, що не має жодного бажання робити пропагандистські тури.

«Позувати на тлі церков і вдавати, що в Росії є свобода віросповідання. Вони катують та вбивають тисячі українських християн. Вони співпрацюють з ісламським джихадистами в армії Кадирова… Я не маю жодного бачення, як висвітлювати Росію в позитивному світлі. Я бажаю побачити кінець війни, та отримати відповіді від Путіна», — підсумувала блогерка Лора Лумер.

Нагадаємо, наприкінці липня блогерка-соратниця Трампа Лора Лумер несподівано прибула до Києва.

У Києві вона записала інтерв’ю у президента Володимира Зеленського.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
756
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