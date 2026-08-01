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«У РФ мене б просто вбили»: Лора Лумер розповіла Мосейчук, чому відмовляється від інтерв'ю з Путіним
Американська блогерка Лора Лумер в інтерв’ю Мосейчук пояснила, чому відмовляється від розмови з Путіним.
Відома американська журналістка і блогерка Лора Лумер пояснила, чому не поїде брати інтерв’ю у диктатора Путіна.
Про це Лумер розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту «Мосейчук+».
На думку блогерки, Путін не має бажання спілкуватися з пресою, і взагалі не хоче розмовляти з кимось, окрім пропагандистів. Інтер’ю з Путіним свого колеги Такера Карлсона вона назвала «дуже дивним».
«Але якщо чесно, якби у мене була розмова, якби у мене була можливість поговорити з Путіним, звісно, я журналіст — але я прийду з реальними питаннями. Водночас, я хвилююся, що якщо я поставлю йому ці запитання, які хочу поставити, вони, ймовірно, мене вб’ють. Я думаю, мене, мабуть, отруїли би у Росії, або, можливо, тримали по полоні як інструмент для переговорів — як вони вже тримали американців раніше. Я не вірю, що була б у безпеці, якби поїхала до Москви, як журналіст для розмови», — розповіла Лумер.
Вона наголосила, що не має жодного бажання робити пропагандистські тури.
«Позувати на тлі церков і вдавати, що в Росії є свобода віросповідання. Вони катують та вбивають тисячі українських християн. Вони співпрацюють з ісламським джихадистами в армії Кадирова… Я не маю жодного бачення, як висвітлювати Росію в позитивному світлі. Я бажаю побачити кінець війни, та отримати відповіді від Путіна», — підсумувала блогерка Лора Лумер.
Нагадаємо, наприкінці липня блогерка-соратниця Трампа Лора Лумер несподівано прибула до Києва.
У Києві вона записала інтерв’ю у президента Володимира Зеленського.