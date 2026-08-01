«У РФ мене б просто вбили»: Лора Лумер розповіла Мосейчук, чому відмовляється від інтерв'ю з Путіним

Лора Лумер / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

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Відома американська журналістка і блогерка Лора Лумер пояснила, чому не поїде брати інтерв’ю у диктатора Путіна.

Про це Лумер розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту «Мосейчук+».

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На думку блогерки, Путін не має бажання спілкуватися з пресою, і взагалі не хоче розмовляти з кимось, окрім пропагандистів. Інтер’ю з Путіним свого колеги Такера Карлсона вона назвала «дуже дивним».

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«Але якщо чесно, якби у мене була розмова, якби у мене була можливість поговорити з Путіним, звісно, я журналіст — але я прийду з реальними питаннями. Водночас, я хвилююся, що якщо я поставлю йому ці запитання, які хочу поставити, вони, ймовірно, мене вб’ють. Я думаю, мене, мабуть, отруїли би у Росії, або, можливо, тримали по полоні як інструмент для переговорів — як вони вже тримали американців раніше. Я не вірю, що була б у безпеці, якби поїхала до Москви, як журналіст для розмови», — розповіла Лумер.

Вона наголосила, що не має жодного бажання робити пропагандистські тури.

«Позувати на тлі церков і вдавати, що в Росії є свобода віросповідання. Вони катують та вбивають тисячі українських християн. Вони співпрацюють з ісламським джихадистами в армії Кадирова… Я не маю жодного бачення, як висвітлювати Росію в позитивному світлі. Я бажаю побачити кінець війни, та отримати відповіді від Путіна», — підсумувала блогерка Лора Лумер.

Нагадаємо, наприкінці липня блогерка-соратниця Трампа Лора Лумер несподівано прибула до Києва.

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У Києві вона записала інтерв’ю у президента Володимира Зеленського.

Дата публікації 20:57, 26.07.26 Кількість переглядів 24 Лора Лумер прозріла?! Навіщо трампістка та експропагандистка "раша тудей" приїжджала до Києва

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