Блогерка Трампа побувала в українській поліції: що вона сказала

Блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до оточення Трампа, побувала в Нацполіції України / © ТСН

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Впливова американська блогерка Лора Лумер , яку вважають близькою до оточення Дональда Трампа, під час відвідування України зустрілась із заступником очільника Національної поліції Андрієм Нєбитовим, після чого розповіла деталі візиту на своїй сторінці в соцмережі.

«Було здорово зустрітись з Андрієм Нєбитовим — заступником голови Національної поліції України та начальником кримінальної поліції. Крім того, я відвідала кінологічний центр Нацполіції України, де готують службових собак. Це було приголомшливо…», — написала Лора Лумер.

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Крім того, вона написала таке: «Більшість американців сприймають війну Росії проти України як події, які тривають на лінії фронту, за сотні міль від міст. Це помилка. Росія веде цю війну і всередині українських міст — кожного дня. Вона організовує диверсії, змови з метою дестабілізації, вербування агентів, підпали та психологічні операції, які мають на меті розколоти українське суспільство зсередини. Все це тісно пов’язано з пропагандистською машиною, яка добре фінансується: Росія бреше світу про свої злочини та намагається виставити Україну у поганому світлі».

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Далі, серед іншого, блогерка зауважила: «Тактика "подвійного удару" — це верх цинізму. Коли Росія бомбардує житловий будинок, на місце події поспішають рятівники, поліцейські. І що робить Росія? Вона завдає другого удару, щоб вбити тих, хто приїхав на допомогу. Це воєнний злочин, який скоюється постійно. Стратегія Росії полягає у вбивстві українців, які приходять рятувати життя».

Резюмуючи, вона додала: «Наша розмова була захопливою. Він повідомив мені, що антисемітизм та нацизм в Україні заборонені законом. Іншими словами, Україна робить для боротьби з ненавистю до євреїв та нацизмом більше, ніж США. В Україні, якщо ви нацист, вас арештують та посадять до в’язниці».

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