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Блогерка Трампа побувала в українській поліції: що вона сказала
Блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до оточення Трампа, побувала в українській поліції.
Впливова американська блогерка Лора Лумер, яку вважають близькою до оточення Дональда Трампа, під час відвідування України зустрілась із заступником очільника Національної поліції Андрієм Нєбитовим, після чого розповіла деталі візиту на своїй сторінці в соцмережі.
«Було здорово зустрітись з Андрієм Нєбитовим — заступником голови Національної поліції України та начальником кримінальної поліції. Крім того, я відвідала кінологічний центр Нацполіції України, де готують службових собак. Це було приголомшливо…», — написала Лора Лумер.
Крім того, вона написала таке: «Більшість американців сприймають війну Росії проти України як події, які тривають на лінії фронту, за сотні міль від міст. Це помилка. Росія веде цю війну і всередині українських міст — кожного дня. Вона організовує диверсії, змови з метою дестабілізації, вербування агентів, підпали та психологічні операції, які мають на меті розколоти українське суспільство зсередини. Все це тісно пов’язано з пропагандистською машиною, яка добре фінансується: Росія бреше світу про свої злочини та намагається виставити Україну у поганому світлі».
Далі, серед іншого, блогерка зауважила: «Тактика "подвійного удару" — це верх цинізму. Коли Росія бомбардує житловий будинок, на місце події поспішають рятівники, поліцейські. І що робить Росія? Вона завдає другого удару, щоб вбити тих, хто приїхав на допомогу. Це воєнний злочин, який скоюється постійно. Стратегія Росії полягає у вбивстві українців, які приходять рятувати життя».
Резюмуючи, вона додала: «Наша розмова була захопливою. Він повідомив мені, що антисемітизм та нацизм в Україні заборонені законом. Іншими словами, Україна робить для боротьби з ненавистю до євреїв та нацизмом більше, ніж США. В Україні, якщо ви нацист, вас арештують та посадять до в’язниці».