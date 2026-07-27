Лора Лумер закликала США передати Україні більше ракет для Patriot: деталі

Система ППО Patriot / © Фото з відкритих джерел

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Американська ультраправа активістка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер після поїздки до України виступила із закликом надати Києву більше ракет для систем ППО Patriot.

Відповідну заяву вона опублікувала у соцмережі X.

За словами Лумер, під час перебування в Україні їй неодноразово доводилося спускатися до укриттів через російські балістичні атаки.

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«Після того, як я кілька разів бігала до бомбосховища в Україні... я вважаю, що Сполучені Штати повинні надати Україні більше ракет Patriot», — написала вона.

Активістка наголосила, що Patriot є «суто оборонними системами», які перехоплюють російські балістичні та крилаті ракети, а також дрони, захищаючи цивільне населення й критичну інфраструктуру.

Лумер також стверджує, що підтримка України відповідає інтересам самих Сполучених Штатів. За її словами, військова співпраця Росії та Ірану нібито становить загрозу американським військовим, а послаблення російської військової машини в Україні вплине і на можливості Москви допомагати Тегерану.

«Українці готові пролити свою кров, щоб американцям не довелося цього робити», — заявила вона.

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Наприкінці свого звернення Лумер висловила сподівання, що Вашингтон ухвалить рішення про передавання Україні додаткових ракет для Patriot.

«Я сподіваюся, що Україні дадуть ракети Patriot. Я ніколи не думала, що колись це скажу, але я щиро вірю, що це терміново та необхідно», — наголосила вона.

Раніше стало відомо, що Україна веде переговори зі США про прискорення постачання ракет до систем Patriot перед початком осінньо-зимового періоду. Водночас сторони обговорюють запуск спільного виробництва засобів протиповітряної оборони на території України. Американська сторона вже запропонувала практичні кроки для реалізації проєкту, а український уряд має намір якнайшвидше розпочати цю роботу.

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