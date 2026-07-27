Як самостійно підвищити пенсію: знадобиться всього одна заява

Як підвищити свою пенсію

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Українські пенсіонери мають право самостійно впливати на розмір своїх виплат, якщо подадуть відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Фахівці зазначають, що відомство не завжди автоматично обирає найвигідніший варіант розрахунку пенсії, а незараховані періоди стажу можна оскаржити.

Про це пише портал «На пенсії».

Одна заява може збільшити розмір пенсії: як українцям домогтися перерахунку виплат

Приводом для роз’яснення юридичних нюансів стало звернення читачки до редакції, якій достроково призначили пенсію як матері дитини з інвалідністю. Жінка має 32 роки і 7 місяців стажу, однак їй не зарахували денне навчання та кілька місяців відпустки з догляду за дитиною.

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«Під час розрахунку пенсії виключили місяці з вищими коефіцієнтами заробітку, а нижчі залишили. Чи можу я подати заяву і сама визначити, які місяці потрібно вилучити з розрахунку?», — питала читачка Людмила Гуляєва.

Першим кроком має бути перевірка та повне зарахування всіх підтверджених періодів трудової діяльності, оскільки від загального стажу залежить обсяг так званої «оптимізації заробітку». Ця процедура дозволяє вилучати з розрахунку місяці з найнижчими коефіцієнтами зарплати.

Законодавство встановлює чіткі межі: вилучити можна не більше 60 календарних місяців, і вони не повинні перевищувати 10% страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Після розрахунку має залишитися щонайменше 60 місяців.

Розрахунок варто провести так:

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При наявному стажі 32 роки і 7 місяців загальний термін складає 391 місяць (32* 12 + 7). Дозволено вилучити до 10%, тобто максимум 39 місяців. У разі додаткового зарахування 5 років, наприклад, за період навчання та догляду за дитиною, загальний стаж зросте до 37 років і 7 місяців (451 місяць), що дасть право вилучити вже до 45 місяців із низькими коефіцієнтами.

Закон гарантує громадянам можливість самостійно обирати місяці для вилучення — це можуть бути окремі періоди незалежно від наявності перерв між ними. Для цього необхідно подати письмову заяву до ПФУ.

Перед її поданням рекомендують отримати детальний розрахунок із коефіцієнтами за кожен місяць, щоб переконатися в доцільності змін.

Як підтвердити для пенсії навчання на денній основі та догляд за дитиною

Для зарахування періодів, які ПФУ проігнорував, потрібно надати додаткові документи та письмові заяви. Якщо ви навчалися на денній основі у закладі вищої освіти до 2004 року, а в дипломі немає точних дат вступу та закінчення навчання, потрібно отримати довідку з навчального закладу або архівної установи з зазначенням форми та повного терміну навчання.

Якщо ви мали відпустку з догляду за дитиною, до стажу зараховуються періоди вагітності та пологів — з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року. А також зараховуються відпустки по догляду за дитиною до 6 років — з 1 січня 2004 року до запровадження сплати страхових внесків з 1 січня 2005 року.

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У випадку, якщо ПФУ продовжує вам відмовляти у перегляді пенсії у бік підвищення, звертайтеся з письмовими вимогами щодо врахування цих термінів та посилайтеся на законодавство.

Пенсія в Україні: останні новини

Нагадаємо, Пенсійний фонд України нерідко відмовляє родичам у виплаті недоотриманої пенсії померлого через відсутність спільної реєстрації місця проживання.

Як роз’яснює адвокатка Анна Даніель, спадкоємці часто потрапляють у бюрократичне коло: ПФУ вимагає довідку про спільне проживання або свідоцтво про право на спадщину, а нотаріуси відмовляються видавати це свідоцтво без довідки від ПФУ про суму виплати.

Згідно із законодавством, недоотримана пенсія належить членам родини або входить до складу загальної спадщини, а заяву про її отримання чи прийняття спадщини слід подати протягом 6 місяців з дня смерті особи.

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Якщо офіційна реєстрація відсутня, факт спільного проживання можна встановити через суд в межах окремого провадження, надавши свідчення свідків, договори оренди, квитанції за комунальні послуги, довідки з роботи чи навчання, а також спільні фото чи відео.

У разі отримання письмової відмови від ПФУ її радять оскаржити в адміністративному суді протягом 6 місяців від дня порушення прав, причому цей строк можна поновити, якщо його було пропущено через тривалу бюрократію.

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