- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Селена Гомес показала, як відсвяткувала своє 34-річчя з чоловіком у Тоскані
Зірка опублікувала нові фото в мережі.
Американська співачка та акторка — Селена Гомес — поділилася з шанувальниками фотографіями зі святкування свого 34-річчя. Цей особливий день зірка провела разом із чоловіком, музичним продюсером Бенні Бланко, під час романтичного відпочинку в італійській Тоскані.
На фотографіях подружжя милується мальовничими краєвидами, вечеряє в ресторанах, відпочиває на яхті, проводить час серед виноградників та старовинної архітектури регіону.
На одному зі знімків Селена позує з імпровізованим святковим тортом у вигляді тірамісу зі свічкою.
«Перш за все, я хочу висловити величезну подяку кожному з вас за вашу підтримку, доброту та всі привітання з днем народження. Кожен день я можу творити завдяки вам усім. Дякую, що завжди робите мене найщасливішою дівчиною у світі», — написала Гомес під фото.
Нагадаємо, що раніше Селена Гомес розчулила шанувальників своїми дитячими фото.