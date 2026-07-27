Селена Гомес показала, як відсвяткувала своє 34-річчя з чоловіком у Тоскані

Селена Гомес

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Американська співачка та акторка — Селена Гомес — поділилася з шанувальниками фотографіями зі святкування свого 34-річчя. Цей особливий день зірка провела разом із чоловіком, музичним продюсером Бенні Бланко, під час романтичного відпочинку в італійській Тоскані.

На фотографіях подружжя милується мальовничими краєвидами, вечеряє в ресторанах, відпочиває на яхті, проводить час серед виноградників та старовинної архітектури регіону.

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес із чоловіком, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес із чоловіком, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

На одному зі знімків Селена позує з імпровізованим святковим тортом у вигляді тірамісу зі свічкою.

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Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

«Перш за все, я хочу висловити величезну подяку кожному з вас за вашу підтримку, доброту та всі привітання з днем народження. Кожен день я можу творити завдяки вам усім. Дякую, що завжди робите мене найщасливішою дівчиною у світі», — написала Гомес під фото.

Нагадаємо, що раніше Селена Гомес розчулила шанувальників своїми дитячими фото .

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