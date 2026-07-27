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- Шоу-бизнес
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Селена Гомес показала, как отметила 34-летие с мужем в Тоскане
Звезда поделилась новыми фото в Сети.
Американская певица и актриса — Селена Гомес — поделилась с поклонниками кадрами с празднования своего 34-летия. Особенный день звезда провела вместе с мужем, музыкальным продюсером Бенни Бланко, во время романтического отдыха в итальянской Тоскане.
На фотографиях супруги наслаждаются живописными пейзажами, ужинают в ресторанах, отдыхают на яхте, проводят время в окружении виноградников и старинной архитектуры региона.
На одном из снимков Селена позирует с импровизированным праздничным тортом в виде тирамису со свечой.
«Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность каждому из вас за вашу поддержку, доброту и все поздравления с днем рождения. Каждый день я могу творить благодаря вам всем. Спасибо, что всегда делаете меня самой счастливой девушкой на свете», - написала Гомес под фото.
Ранее, напомним, Селена Гомес умилила поклонников своими детскими фото.