Селена Гомес показала, как отметила 34-летие с мужем в Тоскане

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

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Американская певица и актриса — Селена Гомес — поделилась с поклонниками кадрами с празднования своего 34-летия. Особенный день звезда провела вместе с мужем, музыкальным продюсером Бенни Бланко, во время романтического отдыха в итальянской Тоскане.

На фотографиях супруги наслаждаются живописными пейзажами, ужинают в ресторанах, отдыхают на яхте, проводят время в окружении виноградников и старинной архитектуры региона.

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес с мужем, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес с мужем, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

На одном из снимков Селена позирует с импровизированным праздничным тортом в виде тирамису со свечой.

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Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

«Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность каждому из вас за вашу поддержку, доброту и все поздравления с днем ​​рождения. Каждый день я могу творить благодаря вам всем. Спасибо, что всегда делаете меня самой счастливой девушкой на свете», - написала Гомес под фото.

Ранее, напомним, Селена Гомес умилила поклонников своими детскими фото .

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