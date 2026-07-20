Медовый Спас в 2026 году: когда празднуем, что обязательно нужно совершить и каких ошибок следует избегать

Когда Медовый Спас 2026 года / © pexels.com

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В народе его еще называют Маковием, ведь в этот день верующие освящают мед нового урожая, мак, душистые травы и праздничные букеты. Именно с Медового Спаса начинается цикл трех Спасов, завершающийся в конце августа.

Когда Медовый Спас в 2026 году

В 2026 году Медовый Спас будут праздновать 1 августа. Именно в этот день Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь чествуют праздник Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня, а также память святых мучеников Маккавеев.

Ранее по юлианскому календарю этот праздник приходился на 14 августа, однако после календарной реформы дата сместилась на 13 дней назад.

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Почему праздник называют Маковием

Несмотря на распространенное мнение, название «Маковий» не происходит от растения мак. На самом деле, она связана с мучениками Маккавеями, которых в этот день вспоминает церковь.

Впрочем, в народной традиции эти два названия постепенно объединились. Именно в августе созревает мак, поэтому хозяйки стали приносить его в храм вместе с медом и полевыми цветами. Впоследствии возник обычай освящать специальные букеты — маковийчики. После освящения букет хранили дома в течение года. Наши предки верили, что он приносит мир в семью, защищает дом от проблем и является символом достатка.

История Медового Спаса

История праздника уходит в первые века христианства. В Византии в августе из-за жары часто распространялись разные болезни. Чтобы благословить город и попросить Божьей защиты, святыни с частью Животворящего Креста Господня торжественно выносили из храма и проходили с ними по улицам. Равномерно эта традиция распространилась и на другие православные страны.

В Украине церковный праздник органично соединился с народными обрядами завершения первого сбора меда. Пчеловоды благодарили за урожай, хозяйки пекли блюда с медом и маком, а люди просили здоровья, благополучия и Божьего благословения на будущий год.

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Святящие на Медовый Спас

Самая известная традиция этого дня — поход в храм с корзиной или праздничным букетом.

Чаще украинцы освящают:

мед нового сбора;

мак;

воду;

душистые травы;

маковийчик;

сезонные цветы;

домашняя выпечка с медом или маком.

Освященный мед традиционно пробуют всей семьей. Считается, что символизирует благосостояние, здоровье и достаток.

Традиции Медового Спаса

В течение веков Медовый Спас был не только важным церковным праздником, но и особым днем для украинских семей. Наши предки верили, что именно в этот день нужно поблагодарить Бога за обильный урожай, помолиться за здоровье близких и начать новый этап сельскохозяйственных работ.

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После богослужения семьи собирались за одним столом, пробовали освященный мед, угощали им соседей и родных. Считалось хорошей приметой угостить сладостями детей, пожилых людей и нуждающихся в помощи.

Еще одним символом праздника был маковийчик — букет из полевых цветов, ароматных трав и спелого мака. Его приносили домой после освящения и хранили у икон до следующего года. По народным верованиям, он должен был оберегать семью от проблем, приносить мир и достаток.

Не менее важной традицией было освящение колодцев и источников. Во многих регионах Украины в этот день люди набирали освященную воду, считая ее символом очищения и благословения Божьего.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Большинство народных запретов носят скорее традиционный, чем церковный характер. Они сформировались на протяжении многих поколений как часть украинской культуры.

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По народным обычаям в этот день не рекомендуют:

ссориться и оскорблять других;

завидовать или желать кому-нибудь зла;

отказывать в помощи нуждающимся;

чрезмерно веселиться или злоупотреблять алкоголем;

пренебрегать молитвой и духовным содержанием праздника.

В народе также верили, что в этот день не следует начинать конфликты, ведь они могут затянуться надолго.

Народные приметы на Медовый Спас

Самые известные приметы:

если на Медовый Спас идет дождь, грибов осенью будет много;

солнечный день предвещает тёплый август;

прохладное утро сулит раннюю осень;

если пчелы активно летают у ульев — погода еще долго будет оставаться теплой;

сильный ветер может свидетельствовать о холодной осени.

Следует помнить, что приметы являются частью народной культуры и не имеют подтверждения.

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FAQ

Когда Медовый Спас в 2026 году?

2026 Медовый Спас (Маковия) празднуют 1 августа. Именно в этот день Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь празднуют Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня и чтят память святых мучеников Маккавеев. Ранее по юлианскому календарю праздник приходился на 14 августа, однако после календарной реформы его дата сместилась на 1 августа.

Что святят на Медовый Спас?

На Медовый Спас традиционно освящают: мед нового уборки, мак, воду, маковийчик из полевых цветов и ароматных трав, сезонные плоды, домашнюю выпечку с медом или маком. После освящения мед принято пробовать всей семьей, а маковийчик хранить дома у икон как символ благополучия, мира и достатка.

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