Сырский, Федоров и Зеленский / © ТСН

Реклама

Неделя не утихает ситуация вокруг кадровых изменений в украинском правительстве, в частности, в Министерстве обороны. После отставки Михаила Федорова с поста министра оборонного ведомства тысячи украинцев вышли на митинги. На фоне общественного недовольства и критики властей в СМИ появились слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Может ли Владимир Зеленский уволить Сырского, что говорят на Банковой и кого могут назначить главкомом — читайте на ТСН.ua.

Информация об отставке Сырского впервые появилась в СМИ 18 июля. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что в Офисе президента рассматривают возможность смены главнокомандующего ВСУ. Кто именно может возглавить ВСУ в случае кадровых изменений, пока не сообщается.

Реклама

«Его судьба решена»: западные СМИ узнали, что ждет Сырского

Британское издание The Guardian, ссылаясь на собственный источник в Вооруженных силах Украины, пишет о неизбежности отставки Сырского: «Его судьба уже решена». И это может произойти в ближайшее время.

Авторы издания отмечают, что Зеленский пошел на уступки митингующим и готовит кадровые изменения в высшем военном руководстве.

Его судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит. Есть несколько важных требований. Человек должен быть известен и популярен, чтобы все аплодировали», — сказал собеседник по ВСУ.

Впрочем, он подчеркнул, что потенциальный преемник не должен обладать явными политическими амбициями, чтобы не превратиться в конкурента для президента.

Реклама

«Но он (человек — ред.) также не должен иметь открытых политических амбиций, чтобы не создать нового соперника. Это должен быть опытный военный, который слушает президента и делает то, что хочет», — добавил источник.

О том, что Сырский может лишиться должности, пишет и Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Наиболее вероятный кандидат на главкома ВСУ вместо Сырского

В СМИ называют разные имена на должность главнокомандующего. По информации собеседников Bloomberg, среди наиболее вероятных кандидатов — командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпаго.

В то же время другой источник уверяет, что Зеленский не принял окончательного решения кадровых изменений в высшем военном руководстве. По словам собеседника, в списке возможных кандидатов находятся 11 человек. Кто это — в издании не раскрыли их фамилии или должности.

Реклама

Зеленский проводит «кастинг» на нового главкома — BBC

Журналисты издания ВВС, которые пообщались с представителями властной команды, утверждают, что Зеленский проводит отбор кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

Собеседник издания предполагает, что отставка Сырского состоится в ближайшее время. Он сказал в разговоре с BBC News: «По моему мнению, это вопрос недели».

Другой добавляет: «Сырский, конечно, такой перспективой расстроен».

Заметим, что накануне Зеленский встретился с несколькими топкомандующими разных составляющих сил обороны, которых, как пишет The Guardian, рассматривают как возможных претендентов на должность главнокомандующего ВСУ. Среди них был Михаил Драпатый — командующий Объединенными силами Украины. Именно он в 2014 году на танке прорвал пророссийскую блокаду во время первой попытки России захватить Мариуполь.

Реклама

Дата публикации 14:00, 21.07.26 Количество просмотров 34 ТСН 14:00 новости 21 июля | Сырский впервые ответил на упреки! Тревога в Польше! Крым без света

Драпатый, Белецкий, Оболенский: с которым топкомандующими встретился Зеленский

В понедельник, 20 июля, Владимир Зеленский провел серию отдельных встреч с известными командирами ВСУ. Переговоры состоялись на фоне слухов о возможных кадровых изменениях в высшем военном руководстве, в том числе увольнении Сырского. Однако, по официальной информации, во время разговоров говорили о ситуации на фронте, стратегии защиты Украины и развитии технологий БПЛА и взаимодействии с международными партнерами.

Президент встретился с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком. По словам главы государства, они обсуждали, как защитить страну и детали взаимодействия с партнерами.

Комментируя разговор с Драпатым , Зеленский коротко сказал, что «многие вещи успели обсудить», но не раскрыл, какие именно.

Отдельно Зеленский встретился с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Белецким. По его словам, говорили о ситуациях в направлении, где работает корпус.

Также состоялась встреча с командиром корпуса «Хартия» Игорем Оболенским , во время которой обсудили ключевые вопросы, требующие дополнительных решений, в частности, развитие дронов всех типов.

Президент также заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола. Он поблагодарил его за «видение более широкого развития ситуации на фронте и оценку ключевых угроз».

Командующий Объединенными силами Украины Михаил Драпатый

В ОП и Генштабе отвергают отставку Сырского

Генеральный штаб опроверг слухи в СМИ о вероятном увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

«Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в соцсетях и некоторых медиа о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского с должности, не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном 20 июля.

В украинском командовании подчеркнули, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности в должности главкома и что увольнение с должностей происходит на основании указа президента Украины.

Реклама

В Зеленском отказался комментировать информацию о возможных кадровых перестановках в высшем военном руководстве. В то же время помощник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что увольнение Александра Сырского в ближайшее время маловероятно.

Литвин также призвал украинцев с осторожностью относиться к информации, распространяемой анонимными телеграммами-каналами.

Впервые слышу: Сырский прокомментировал конфликт с Федоровым

Несмотря на заявления Зеленского и Федорова, Сырский в колонке на портале «Милитарный» заявил, что у него нет конфликта с бывшим министром обороны. Он сказал, что для него было неожиданностью узнать об этом.

Он уверяет, что он воспринимал отношения с Федоровым как рабочие: «со сложными вопросами, с разными позициями». По его мнению, такая коммуникация является нормой между двумя институтами во время войны.

Реклама

Он извинился перед Федоровым, объяснив, что иногда бывает «жестким».

«Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе», — сказал Сырский.

Он подчеркнул, что не интересуется медийной работой, не строит свой имидж и не имеет политических амбиций.

«В армии не выбирают, с кем служить. В армии выполняют приказы и делают свою работу», — подытожил Сырский.

Реклама

Сырского уволят не скоро — военная корреспондентка

Военная корреспондентка Юлия Кириенко отметила, что Сырский останется в должности, по меньшей мере, до 18 августа из-за процедуры отставки и каникулы в Верховной Раде.

Она объяснила, чтобы уволить главкома, сначала парламент должен утвердить нового министра обороны, который, в свою очередь, сможет внести представление на нового командующего армией.

«Ибо представление нового главкома делает министр обороны. А у нас пока исполняющий обязанности. Законом не предусмотрено, что он вправе делать такое представление. Такова процедура. Конечно, если не будет исключительно политического решения и его проигнорировать», — написала она.

Новости партнеров