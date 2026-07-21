Сирський, Федоров та Зеленський / © ТСН

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Тиждень не вщухає ситуація навколо кадрових змін в українському уряді, зокрема в Міністерстві оборони. Після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборонного відомства тисячі українців вийшли на мітинги. На тлі суспільного невдоволення та критики влади у ЗМІ з’явилися чутки про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Чи може Володимир Зеленський звільнити Сирського, що кажуть на Банковій і кого можуть призначити головкомом — читайте на ТСН.ua.

Інформація про відставку Сирського вперше з’явилася у ЗМІ 18 липня. Видання ZN.UA із посиланням на джерела у Вашингтоні повідомило, що в Офісі президента розглядають можливість зміни головнокомандувача ЗСУ. Хто саме може очолити ЗСУ у разі кадрових змін, наразі не повідомляється.

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«Його долю вирішено»: західні ЗМІ дізналися, що чекає на Сирського

Британське видання The Guardian, посилаючись на власне джерело в Збройних силах України, пише про неминучість відставки Сирського: «Його доля вже вирішена». І це може статися найближчим часом.

Автори видання зауважують, що Зеленський пішов на поступки мітингувальникам і готує кадрові зміни у найвищому військовому керівництві.

«Його долю вирішено. Питання в тому, хто його замінить. Є кілька важливих вимог. Людина має бути відомою і популярною, щоб усі аплодували», — сказав співрозмовник із ЗСУ.

Втім, він наголосив, що потенційний наступник не повинен мати явних політичних амбіцій, аби не перетворитися на конкурента для президента.

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«Але вона (людина — ред.) також не повинна мати відкритих політичних амбіцій, щоб не створити нового суперника. Це має бути досвідчений військовий, який слухає президента і робить те, що той хоче», — додало джерело.

Про те, що Сирський може втратити посаду, пише і Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Найбільш ймовірний кандидат на головкома ЗСУ замість Сирського

У ЗМІ називають різні імена на посаду головнокомандувача. За інформацією співрозмовників Bloomberg, серед найбільш імовірних кандидатів — командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

Водночас інше джерело запевняє, що Зеленський не ухвалив остаточного рішення щодо кадрових змін у вищому військовому керівництві. За словами співрозмовника, у списку можливих кандидатів перебувають 11 осіб. Хто це — у виданні не розкрили їхніх прізвищ чи посад.

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Зеленський проводить «кастинг» на нового головкома — BBC

Журналісти видання ВВС, які поспілкувалися із представниками владної команди, стверджують, що Зеленський наразі проводить відбір кандидатів на посаду нового головкома ЗСУ.

Співрозмовник видання припускає, що відставка Сирського відбудеться найближчим часом. Він сказав у розмові з BBC News: «На мою думку, це — питання тижня».

Інший додає: «Сирський, звісно, що такою перспективою засмучений».

Зауважимо, що напередодні Зеленський зустрівся з кількома топкомандувачами різних складових Сил оборони, яких, як пише The Guardian, розглядають як можливих претендентів на посаду головнокомандувача ЗСУ. Серед них був Михайло Драпатий — командувач Об’єднаних сил України. Саме він 2014 року на танку прорвав проросійську блокаду під час першої спроби Росії захопити Маріуполь.

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Дата публікації 14:00, 21.07.26 Кількість переглядів 25 ТСН 14:00 новини 21 липня | Сирський уперше відповів на закиди! Тривога в Польщі! Крим без світла

Драпатий, Білецький, Оболєнський: із яким топкомандувачами зустрівся Зеленський

У понеділок, 20 липня, Володимир Зеленський провів серію окремих зустрічей із відомими командирами ЗСУ. Перемовини відбулися на тлі чуток про можливі кадрові зміни у вищому військовому керівництві, зокрема звільнення Сирського. Однак, за офіційною інформацією, під час розмов говорили про ситуацію на фронті, стратегію захисту України та розвиток технологій БПЛА та взаємодію з міжнародними партнерами.

Президент зустрівся із заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком. За словами глави держави, вони обговорювали, як захистити країну, та деталі взаємодії з партнерами.

Коментуючи розмову із Драпатим , Зеленський коротко сказав, що «багато речей встигли обговорити», але не розкрив, які саме.

Окремо Зеленський зустрівся з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким. За його словами, говорили про ситуації на напрямку, де працює корпус.

Також відбулася зустріч з командиром корпусу «Хартія» Ігорем Оболєнським , під час якої обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень, зокрема, розвиток дронів усіх типів.

Президент також заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола. Він подякував йому за «бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз».

Командувач Об’єднаних сил України Михайло Драпатий

В ОП та Генштабі відкидають відставку Сирського

Генеральний штаб спростував чутки у ЗМІ про ймовірне звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

«Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського з посади, не відповідає дійсності», — сказано у повідомленні, опублікованому 20 липня.

В українському командуванні наголосили, що Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді головкома і що звільнення з посад відбувається на підставі указу президента України.

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У Зеленського відмовився коментувати інформацію про можливі кадрові перестановки у вищому військовому керівництві. Водночас помічник президента України Дмитро Литвин зазначив, що звільнення Олександра Сирського найближчим часом є малоймовірним.

Литвин також закликав українців із обережністю ставитися до інформації, яку поширюють анонімні телеграм-канали.

Вперше чую: Сирський прокоментував конфлікт із Федоровим

Попри заяви Зеленського та Федорова, Сирський у колонці на порталі «Мілітарний» заявив, що у нього немає конфлікту із колишнім міністром оборони. Він сказав, що для нього було «несподіванкою» дізнатися про це.

Він запевняє, що він сприймав відносини із Федоровим як робочі: «зі складними питаннями, з різними позиціями». На його думку, така комунікація є нормою між двома інституціями під час великої війни.

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Він попросив вибачення у Федорова, пояснивши, що іноді буває «жорстким».

«Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі», — сказав Сирський.

Він наголосив, що не цікавиться медійною роботою, не будує свій імідж і не має політичних амбіцій.

«Бо в армії не вибирають, з ким служити. В армії виконують накази і роблять свою роботу», — підсумував Сирський.

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Сирського звільнять не скоро — воєнна кореспондентка

Воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко зауважила, що Сирський залишиться на посаді щонайменше до 18 серпня через процедуру відставки та канікули у Верховній Раді.

Вона пояснила, щоб звільнити головкома, спершу парламент має затвердити нового міністра оборони, який, своєю чергою, зможе внести подання на нового командувача армією.

«Бо подання на нового главкома робить міністр оборони. А в нас поки виконувач обовʼязків. Законом не передбачено, що він має право робити таке подання. Така процедура. Звісно, якщо не буде виключно політичного рішення і її проігнорувати», — написала вона.

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