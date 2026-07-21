Названо найкорисніший суп: цю першу страву лікарі радять їсти якомога частіше

Яка користь супу із сочевиці / © www.freepik.com/free-photo

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Супи вже давно вважаються важливою частиною здорового харчування. Вони допомагають підтримувати водний баланс, легко засвоюються та забезпечують організм вітамінами, мінералами й клітковиною. Проте не всі перші страви однаково корисні. Дієтологи зазначають, що серед великої кількості рецептів особливої уваги заслуговує суп із сочевиці. Саме його багато фахівців називають одним із найцінніших для здоров’я завдяки високому вмісту рослинного білка, клітковини та великої кількості поживних речовин.

Чому саме цей суп вважають одним із найкорисніших

Сочевиця належить до бобових культур, які є справжнім джерелом поживних речовин. Вона містить багато білка, складних вуглеводів, заліза, магнію, калію, фолієвої кислоти та вітамінів групи B.

На відміну від багатьох інших продуктів, сочевиця надовго дарує відчуття ситості, однак має помірну калорійність. Саме тому сочевичний суп часто рекомендують людям, які хочуть підтримувати нормальну масу тіла або контролюють калорійність свого раціону.

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Допомагає роботі серця та судин

Однією з головних переваг сочевиці є високий вміст клітковини. Харчові волокна сприяють зниженню рівня «поганого» холестерину, підтримують здоров’я судин і допомагають нормалізувати артеріальний тиск.

Калій і магній, які також містяться в сочевиці, необхідні для правильної роботи серцевого м’яза та нервової системи.

Покращує травлення

Сочевичний суп позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. Клітковина стимулює перистальтику кишківника, підтримує здорову мікрофлору та допомагає уникнути закрепів.

Крім того, тепла рідка страва є більш щадною для травної системи, ніж смажені або дуже жирні продукти.

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Допомагає контролювати рівень цукру

Дієтологи звертають увагу, що сочевиця має відносно низький глікемічний індекс. Завдяки цьому вона не спричиняє різких стрибків рівня глюкози в крові та довше забезпечує організм енергією.

Саме тому страви із сочевиці часто рекомендують включати до збалансованого раціону людям, які стежать за рівнем цукру в крові.

Чудове джерело рослинного білка

За вмістом білка сочевиця є одним із лідерів серед рослинних продуктів. Вона особливо корисна людям, які обмежують споживання м’яса або прагнуть урізноманітнити свій раціон.

Якщо додати до супу овочі, зелень і невелику кількість нежирного м’яса або курки, можна отримати повноцінну збалансовану страву.

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Які овочі зроблять суп ще кориснішим

Фахівці рекомендують готувати сочевичний суп із різноманітними овочами. Найкраще поєднуються:

морква;

цибуля;

селера;

томати;

солодкий перець;

шпинат;

броколі.

Такі інгредієнти збільшують кількість антиоксидантів, вітамінів і мінералів у готовій страві.

Як правильно готувати сочевичний суп

Щоб страва принесла максимум користі, не варто використовувати занадто жирні бульйони, копченості чи велику кількість вершків. Найкраще варити суп на овочевому або легкому курячому бульйоні.

Наприкінці приготування можна додати трохи оливкової олії, свіжу зелень, куркуму, чорний перець або паприку. Це зробить смак більш насиченим і збільшить користь страви.

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Кому варто їсти такий суп частіше

Дієтологи рекомендують регулярно включати сочевичний суп до раціону:

людям після 50 років;

тим, хто контролює вагу;

людям із високими розумовими навантаженнями;

прихильникам здорового способу життя;

усім, хто хоче урізноманітнити своє харчування поживними продуктами.

Водночас людям із деякими захворюваннями травної системи або порушеннями обміну речовин варто узгодити особливості раціону зі своїм лікарем.

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