Яке церковне свято в Україні 20 серпня

Церковне свято 20 серпня / © pexels.com

Реклама

20 серпня (2 вересня), в православному календарі день пам’яті святого пророка Самуїла. Майбутній пророк народився у родині Елкани та Анни (Ханни), які жили в місті Рамі. Довгий час Анна була бездітною, і це приносило їй великий біль. Вона щиро молилася Богові та просила дарувати їй дитину, пообіцявши присвятити її служінню Господу.

Одного разу, перебуваючи біля Скинії Господньої у Силомі, Анна зі сльозами молилася про сина. Її молитву почув первосвященник Ілій і благословив її, сказавши, що Господь виконає її прохання.

Реклама

Через деякий час у Анни народився син, якого вона назвала Самуїлом, що означає «випрошений у Бога». Виконуючи свою обіцянку, коли дитина підросла, мати привела його до Скинії, щоб він служив Господу під наглядом священника Ілія.

Реклама

З дитинства Самуїл жив при храмі та навчався служіння Богові. У той час ізраїльський народ переживав складний період. Люди часто відходили від Божих заповідей, поклонялися чужим богам і втрачали духовні орієнтири. Самуїл закликав народ повернутися до Господа, щиро покаятися та жити за Божими законами.

Під його керівництвом ізраїльтяни перемогли ворогів — филистимлян. Народ визнав у Самуїлі не лише духовного наставника, а й мудрого суддю, який справедливо вирішував суперечки та допомагав людям.

Коли Самуїл став старшим, народ Ізраїлю почав просити поставити над ними царя, щоб бути подібними до інших народів. Спочатку пророк засмутився, адже вважав, що справжнім Царем Ізраїлю є Господь.

Однак Бог відкрив Самуїлу Свою волю і наказав помазати на царство Саула з племені Веніямина. Саме Самуїл став тим, хто здійснив обряд помазання першого царя Ізраїлю.

Реклама

Проте згодом Саул не виконував Божих наказів, і Господь відкинув його як царя. Тоді Бог доручив Самуїлу знайти нового обранця.

До кінця свого життя Самуїл залишався вірним Богові та людям. Він продовжував наставляти народ, молитися за нього та говорити правду, навіть якщо вона була неприємною для правителів.

Після смерті пророка весь Ізраїль оплакував його, адже народ втратив великого духовного провідника. За біблійними переказами, Самуїла поховали в його рідному місті Рамі.

Церковне свято в Україні 20 серпня за старим календарем

За старим календарем 20 серпня в Україні вшановували пам’ять преподобного Пимена Печерського. За переказами, Пимен присвятив своє життя служінню Богові в печерах Києво-Печерської лаври. Він дотримувався суворого посту, мало спав, постійно молився та терпляче переносив труднощі заради духовного вдосконалення. За свою відданість Господу отримав дар духовної мудрості. Після смерті святого його мощі були поховані у Ближніх (Антонієвих) печерах Києво-Печерської лаври. Православна Церква вшановує його як преподобного, приклад покаяння, смирення та сили молитви.

Реклама

Прикмети 20 серпня

Народні прикмети 20 серпня / © pexels.com

Якщо вранці багато роси — осінь буде ясною та теплою.

Туман вранці віщує теплі дні та хороший урожай грибів.

Якщо день сонячний і теплий — початок осені буде погожим.

Що не можна робити 20 серпня

За давніми віруваннями, цього дня варто було уникати сварок, образ і будь-яких конфліктів, щоб не накликати негаразди. Також наші предки не рекомендували 20 серпня розпочинати сватання, домовлятися про весілля чи братися за важливі нові справи. Водночас існувала думка, що випадкове знайомство для самотньої дівчини цього дня може стати особливим і навіть привести до щасливих змін у майбутньому.

Що можна робити 20 серпня

У народі цей день називали Самойловим, адже він вважався особливим чоловічим святом. За традицією, 20 серпня господарів дому прийнято було вітати, частувати смачними стравами та дарувати їм невеликі подарунки на знак поваги. На святковому столі обов’язково мала бути проста, але ситна страва — смажена картопля з грибами. Її вважали символом достатку, щедрості землі та побажанням благополучної зими.

Новини партнерів