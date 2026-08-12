ПСЖ здолав "Астон Віллу" і став володарем Суперкубка УЄФА-2026

ПСЖ — "Астон Вілла" / © Associated Press

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Французький ПСЖ обіграв англійську "Астон Віллу" в матчі за Суперкубок УЄФА-2026. Поєдинок на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі завершився з рахунком 2:1 .

Парижани відкрили рахунок на 20-й хвилині зустрічі — Хвіча Кварацхелія отримав передачу від Дезіре Дуе і з лівого кута штрафного майданчика влучно пробив під поперечину.

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Перед перервою бірмінгемці відігралися — на 45-й хвилині Браян Маджо на дальній стійці ударом в один дотик замкнув подачу Джона Макгінна з правого флангу.

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У другому таймі підопічні Луїса Енріке знову повели в рахунку — на 61-й хвилині Дезіре Дуе отримав передачу від Усмана Дембеле до правого флангу штрафного майданчика, після чого реалізував вихід один на один з воротарем суперника. Спочатку рефері зафіксував офсайд, але після втручання VAR змінив своє рішення і зарахував гол, який у підсумку став переможним.

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив до заявки парижан на матч за Суперкубок УЄФА проти "Астон Вілли", але провів увесь поєдинок на лавці для запасних.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року паризький гранд удруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок, у фіналі в серії пенальті здолавши лондонський "Арсенал".

"Астон Вілла" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі другого за престижністю єврокубка бірмінгемський клуб розгромив німецький "Фрайбург".

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Нагадаємо, торік ПСЖ також став володарем Суперкубка УЄФА, в серії пенальті здолавши англійський "Тоттенгем".

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