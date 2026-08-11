ПСЖ — Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

ПСЖ — "Астон Вілла" / © Associated Press

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У середу, 12 серпня, французький ПСЖ та англійська "Астон Вілла" позмагаються в матчі за Суперкубок УЄФА-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року паризький гранд удруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок, у фіналі в серії пенальті здолавши лондонський "Арсенал".

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"Астон Вілла" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі другого за престижністю єврокубка бірмінгемський клуб розгромив німецький "Фрайбург".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Астон Вілла".

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