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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ — Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Стежте онлайн за перебігом поєдинку між чинними переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПСЖ — "Астон Вілла"

ПСЖ — "Астон Вілла" / © Associated Press

У середу, 12 серпня, французький ПСЖ та англійська "Астон Вілла" позмагаються в матчі за Суперкубок УЄФА-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року паризький гранд удруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок, у фіналі в серії пенальті здолавши лондонський "Арсенал".

"Астон Вілла" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі другого за престижністю єврокубка бірмінгемський клуб розгромив німецький "Фрайбург".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Астон Вілла".

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