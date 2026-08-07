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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1799
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1 хв

Карабах — Динамо: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Перша зустріч між командами завершилася мінімальною перемогою "біло-синіх".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Карабах"

"Динамо" — "Карабах" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 13 серпня, київське "Динамо" позмагається з азербайджанським "Карабахом" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в азербайджанському Баку. Старт гри — о 19:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 6 серпня на "Арені Люблін" у польському Любліні та завершилася мінімальною перемогою "біло-синіх" з рахунком 1:0.

Де дивитися матч Карабах — Динамо

На території України поєдинок "Карабах" — "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Також гру можна буде переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Карабах" — "Динамо".

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з тріумфатором пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина), а переможений вилетить з єврокубків.

Нагадаємо, обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).

У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).

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