Не грав 615 днів: тренер "Челсі" прокоментував перший матч Мудрика після допінг-скандалу

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Головний тренер лондонського "Челсі" Хабі Алонсо прокоментував перший матч українського вінгера команди Михайла Мудрика після зняття з нього дискваліфікації за вживання допінгу.

25-річний українець вийшов на заміну в товариському поєдинку проти "Ювентуса" (0:1), який відбувся 5 серпня в Гонконзі.

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Це був перший за 615 днів матч українця за "Челсі". До цього він востаннє грав за лондонський клуб 28 листопада 2024 року, коли відзначився забитим голом у поєдинку основного раунду Ліги конференцій проти німецького "Гайденгайма" (2:0). Після цього українець був відсторонений через допінгову справу, проте наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію було знято.

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"Я дуже радий за Михайла. Це емоційний момент для нього і для нашої команди. Всі були раді, коли я сказав перед матчем, що він зможе зіграти 10-15 хвилин. Це була моя ідея.

Звичайно, Мудрик був надзвичайно задоволений. Повернутися на поле після такої перерви — це особливе відчуття", — наводить слова Алонсо видання Football London.

Наступний товариський матч "Челсі" зіграє у суботу, 8 серпня, проти італійського "Мілана". Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

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У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

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