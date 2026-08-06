ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
2 хв

Не грав 615 днів: тренер "Челсі" прокоментував перший матч Мудрика після допінг-скандалу

Хабі Алонсо висловився про повернення Михайла Мудрика на футбольне поле.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / © Associated Press

Головний тренер лондонського "Челсі" Хабі Алонсо прокоментував перший матч українського вінгера команди Михайла Мудрика після зняття з нього дискваліфікації за вживання допінгу.

25-річний українець вийшов на заміну в товариському поєдинку проти "Ювентуса" (0:1), який відбувся 5 серпня в Гонконзі.

Це був перший за 615 днів матч українця за "Челсі". До цього він востаннє грав за лондонський клуб 28 листопада 2024 року, коли відзначився забитим голом у поєдинку основного раунду Ліги конференцій проти німецького "Гайденгайма" (2:0). Після цього українець був відсторонений через допінгову справу, проте наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію було знято.

"Я дуже радий за Михайла. Це емоційний момент для нього і для нашої команди. Всі були раді, коли я сказав перед матчем, що він зможе зіграти 10-15 хвилин. Це була моя ідея.

Звичайно, Мудрик був надзвичайно задоволений. Повернутися на поле після такої перерви — це особливе відчуття", — наводить слова Алонсо видання Football London.

Наступний товариський матч "Челсі" зіграє у суботу, 8 серпня, проти італійського "Мілана". Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie