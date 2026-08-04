ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Ще одна збірна звільнила тренера після ЧС-2026

Владимир Петкович залишив посаду керманича збірної Алжиру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Владимир Петкович

Владимир Петкович / © Associated Press

Збірна Алжиру звільнила Владимира Петковича з посади головного тренера.

Про це офіційно повідомила Алжирська федерація футболу.

Петкович працював з африканською командою від зими 2024 року. Під його керівництвом збірна провела 33 матчі: 23 перемоги, 5 нічиїх та 5 поразок.

На ЧС-2026 збірна Алжиру зупинилася в 1/16 фіналу, програвши Швейцарії (0:2).

На груповому етапі алжирці посіли третє місце у квартеті J, набравши 4 очки — поразка від Аргентини (0:3), перемога над Йорданією (2:1) та нічия з Австрією (3:3).

Раніше повідомлялося, що Зідан очолив збірну Франції після ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Німеччини отримала нового головного тренера.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie