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Ще одна збірна звільнила тренера після ЧС-2026
Владимир Петкович залишив посаду керманича збірної Алжиру.
Збірна Алжиру звільнила Владимира Петковича з посади головного тренера.
Про це офіційно повідомила Алжирська федерація футболу.
Петкович працював з африканською командою від зими 2024 року. Під його керівництвом збірна провела 33 матчі: 23 перемоги, 5 нічиїх та 5 поразок.
На ЧС-2026 збірна Алжиру зупинилася в 1/16 фіналу, програвши Швейцарії (0:2).
На груповому етапі алжирці посіли третє місце у квартеті J, набравши 4 очки — поразка від Аргентини (0:3), перемога над Йорданією (2:1) та нічия з Австрією (3:3).
Раніше повідомлялося, що Зідан очолив збірну Франції після ЧС-2026.
Також ми розповідали, що збірна Німеччини отримала нового головного тренера.