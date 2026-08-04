Ще одна збірна звільнила тренера після ЧС-2026

Владимир Петкович / © Associated Press

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Збірна Алжиру звільнила Владимира Петковича з посади головного тренера.

Про це офіційно повідомила Алжирська федерація футболу.

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Петкович працював з африканською командою від зими 2024 року. Під його керівництвом збірна провела 33 матчі: 23 перемоги, 5 нічиїх та 5 поразок.

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На ЧС-2026 збірна Алжиру зупинилася в 1/16 фіналу, програвши Швейцарії (0:2).

На груповому етапі алжирці посіли третє місце у квартеті J, набравши 4 очки — поразка від Аргентини (0:3), перемога над Йорданією (2:1) та нічия з Австрією (3:3).

Раніше повідомлялося, що Зідан очолив збірну Франції після ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Німеччини отримала нового головного тренера.

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