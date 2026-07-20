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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ще одна збірна звільнила тренера після ЧС-2026

Руді Гарсія залишив посаду керманича збірної Бельгії після чемпіонату світу-2026.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Руді Гарсія

Руді Гарсія / © Associated Press

Збірна Бельгії залишилася без головного тренера після чемпіонату світу-2026. Команду залишив французький фахівець Руді Гарсія.

Про це на своєму офіційному сайті оголосила Федерація футболу Бельгії.

Сторони вирішили не подовжувати контракт, який був чинним до 31 липня 2026 року.

Гарсія очолив збірну Бельгії в лютому 2025 року та вивів команду до чвертьфіналу ЧС-2026. На цій стадії турніру бельгійці поступилися майбутньому чемпіону — Іспанії — з рахунком 1:2.

На ЧС-2026 бельгійська збірна фінішувала першою у квартеті G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1). В 1/16 фіналу підопічні Гарсії здійснили шалений камбек і в екстратаймах здолали Сенегал (3:2), а в 1/8 фіналу розгромили США (4:1).

Раніше повідомлялося, що збірна Хорватії змінила головного тренера після вильоту з ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Португалії отримала нового головного тренера.

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Дата публікації
Кількість переглядів
431
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