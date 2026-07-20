Ще одна збірна звільнила тренера після ЧС-2026

Руді Гарсія / © Associated Press

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Збірна Бельгії залишилася без головного тренера після чемпіонату світу-2026. Команду залишив французький фахівець Руді Гарсія.

Про це на своєму офіційному сайті оголосила Федерація футболу Бельгії.

Сторони вирішили не подовжувати контракт, який був чинним до 31 липня 2026 року.

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Гарсія очолив збірну Бельгії в лютому 2025 року та вивів команду до чвертьфіналу ЧС-2026. На цій стадії турніру бельгійці поступилися майбутньому чемпіону — Іспанії — з рахунком 1:2.

На ЧС-2026 бельгійська збірна фінішувала першою у квартеті G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1). В 1/16 фіналу підопічні Гарсії здійснили шалений камбек і в екстратаймах здолали Сенегал (3:2), а в 1/8 фіналу розгромили США (4:1).

Раніше повідомлялося, що збірна Хорватії змінила головного тренера після вильоту з ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Португалії отримала нового головного тренера.

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