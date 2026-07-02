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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Шалений камбек: збірна Бельгії встановила історичний рекорд чемпіонатів світу

Бельгійцям підкорилося унікальне досягнення завдяки драматичній перемозі над Сенегалом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Бельгії з футболу

Збірна Бельгії з футболу / © Associated Press

Збірна Бельгії встановила історичний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

У матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 бельгійці завдяки драматичному камбеку обіграли команду Сенегалу — 3:2 за підсумками екстратаймів.

До 86-ї хвилини поєдинку підопічні Руді Гарсії поступалися в рахунку 0:2, але потім забили на 86-й та 89-й хвилинах зусиллями Ромелу Лукаку та Юрі Тілеманса, перевівши гру до екстратаймів, де вирвали перемогу.

Цей камбек став історичним. Бельгія — перша команда в історії чемпіонатів світу, яка врятувалась від поразки в основний час, програючи 0:2 на 85-й хвилині.

Крім того, бельгійці встановили ще один рекорд чемпіонатів світу — переможний гол Тілеманса з пенальті на 120+5-й хвилині став найпізнішим в історії Мундіалів.

В 1/8 фіналу збірна Бельгії позмагається з командою США, яка на старті плейоф перемогла Боснію і Герцеговину (2:0).

Матч США — Бельгія відбудеться у вівторок, 7 липня, на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі. Початок гри — о 03:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
213
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