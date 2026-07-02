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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Тренер збірної-учасниці ЧС-2026 втратив батька під час матчу плейоф

Головний тренер конголезців Себастьян Десабр отримав трагічну новину на пресконференції після гри з Англією.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Себастьян Десабр

Себастьян Десабр / © Associated Press

Головний тренер збірної ДР Конго Себастьян Десабр втратив свого батька під час матчу проти Англії в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Про особисту трагедію Десабра повідомив на пресконференції після гри журналіст африканської команди.

"Ми змушені оголосити, що тренер втратив свого батька, тому висловлюємо щирі співчуття", — сказав представник футбольної федерації ДР Конго.

Після його слів Себастьян помітно змінився в обличчі, адже не очікував, що цю новину буде оприлюднено.

49-річний французький фахівець коротко відповів "дякую" і завершив свій виступ на пресконференції.

Конголезці поступилися англійцям з рахунком 1:2. Підопічні Десабра вели в рахунку до 75-ї хвилини матчу, але потім дубль Гаррі Кейна приніс "Трьом левам" вольову перемогу.

В 1/8 фіналу Англія позмагається з Мексикою, яка на старті плейоф розібралася з Еквадором (2:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину, вийшовши до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
161
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