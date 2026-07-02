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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1193
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На ЧС-2026 забили найпізніший гол в історії Мундіалів

Автором рекордного забитого м'яча став бельгієць Юрі Тілеманс.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юрі Тілеманс

Юрі Тілеманс / © Associated Press

Півзахисник збірної Бельгії Юрі Тілеманс забив найпізніший гол в історії чемпіонатів світу з футболу.

Він реалізував пенальті наприкінці другого екстратайму в матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Сенегалу. М'яч влетів у ворота на позначці у 124 хвилини і 43 секунди.

Це новий рекорд Мундіалів. Тілеманс перевершив досягнення алжирця Абдельмумена Джабу, який 2014 року забив на позначці у 120 хвилин і 49 секунд у ворота збірної Німеччини в 1/8 фіналу ЧС.

Зазначимо, що в матчі проти сенегальців Тілеманс оформив дубль, чим допоміг бельгійцям здійснити камбек з 0:2 і вирвати перемогу в екстратаймах — 3:2.

В 1/8 фіналу збірна Бельгії позмагається з командою США, яка на старті плейоф перемогла Боснію і Герцеговину (2:0).

Матч США — Бельгія відбудеться у вівторок, 7 липня, на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі. Початок гри — о 03:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1193
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