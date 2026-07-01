"Баварія" оголосила про підписання зірки ЧС-2026: сума трансферу

Ісмаель Сайбарі / © Associated Press

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Мюнхенська "Баварія" оголосила про підписання атакувального півзахисника ПСВ Ісмаеля Сайбарі.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Рекордмайстра".

Зазначається, що контракт 25-річного марокканця з німецьким грандом розрахований до літа 2031 року.

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За інформацією ЗМІ, "Баварія" заплатила нідерландському клубу 55 мільйонів євро. Продаж Сайбарі став рекордним трансфером в історії ПСВ.

Минулого сезону Сайбарі провів 37 матчів за ПСВ у всіх турнірах, відзначившись 19 забитими м'ячами та 9 гольовими передачами.

Зараз Сайбарі у складі збірної Марокко виступає на чемпіонаті світу-2026, де в чотирьох матчах турніру забив три голи.

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