blago стала партнером Usyk Foundation: об’єднують зусилля заради підтримки українців

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Співпраця передбачає об’єднання зусиль для реалізації соціальних та благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку українців, які постраждали внаслідок війни, розвиток спортивних проєктів та допомогу громадам.

Usyk Foundation була заснована Олександром Усиком у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді фонд реалізує гуманітарні проєкти, підтримує військових, допомагає переселенцям та розвиває довгострокові програми відновлення України. Серед актуальних ініціатив фонду — проєкт Home Again із будівництва житла для родин, які втратили домівки через війну, а також національна програма розвитку боксу «Нація сильних».

У blago наголошують, що партнерство з Usyk Foundation є логічним продовженням системної соціальної діяльності компанії та підтримки важливих для країни проєктів.

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«Для нас велика честь стати партнером Usyk Foundation. Олександр Усик сьогодні є не лише спортивною легендою, а й символом сили, витримки та відповідальності перед своєю країною. Ми поділяємо цінності фонду та переконані, що об’єднання бізнесу, благодійних організацій і суспільства дозволяє реалізовувати масштабні ініціативи, які змінюють життя людей на краще. Саме такі партнерства сьогодні допомагають будувати сильне майбутнє України», — зазначила представниця компанії blago Діана Великочий.

Одним із перших спільних проєктів blago та Usyk Foundation стане благодійний мерч. Його продаватимуть у Львові, а всі кошти, виручені від продажу, спрямують на реалізацію благодійних ініціатив та допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни.

У компанії додають, що підтримка благодійних, культурних, освітніх та спортивних проєктів є одним із ключових напрямків корпоративної соціальної відповідальності blago.

Довідка:

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Usyk Foundation — благодійний фонд, заснований Олександром Усиком. Організація допомагає українцям, які постраждали від війни, підтримує гуманітарні ініціативи, військових та реалізує проєкти з відновлення країни. За роки діяльності фонд залучив міжнародних партнерів до підтримки України та регулярно звітує про реалізовані програми допомоги.

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