Ще один тренер пішов зі збірної після вильоту з ЧС-2026

Себастьян Беккасесе / © Associated Press

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Себастьян Беккасесе пішов у відставку з посади головного тренера збірної Еквадору після вильоту команди з чемпіонату світу-2026.

Про це 45-річний аргентинський фахівець повідомив в інтерв'ю DSPORTS.

В 1/16 фіналу Мексика розібралася з Еквадором (2:0), здобувши путівку до наступного раунду турніру.

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"Контракт завершувався після закінчення чемпіонату світу, а для нас він закінчився сьогодні. Нам не вдалося досягти поставленої мети — провести найкращий чемпіонат світу в історії нашої збірної.

Проте ми залишили після себе спадщину — дуже згуртовану команду, яка стала справжньою родиною. Ми все одно з великим оптимізмом дивимося в майбутнє.

Іноді божий задум саме такий, і ми повинні його прийняти. Це не те, чого ми очікували чи хотіли. Ми прагнули продовжити свій шлях. Усе вирішують результати — такий футбол.

Сьогодні я маю попрощатися з цією чудовою родиною, але роблю це з величезною вдячністю, внутрішнім спокоєм і відчуттям гармонії, знаючи, що ми віддали всі свої сили", — сказав Беккасесе.

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Зазначимо, що на ЧС-2026 збірна Еквадору фінішувала третьою у групі E, програвши Кот-д'Івуару (0:1), зігравши внічию з Кюрасао (0:0) та сенсаційно обігравши Німеччину (2:1).

Для збірної Мексики це перша перемога в плейоф Мундіалів від домашнього ЧС‑1986, коли в 1/8 фіналу вони обіграли Болгарію (2:0).

В 1/8 фіналу мексиканці зустрінуться з переможцем матчу Англія — ДР Конго, який відбудеться у середу, 1 липня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Раніше повідомлялося, що Рональд Куман залишив посаду головного тренера збірної Нідерландів після вильоту від Марокко в 1/16 фіналу ЧС-2026.

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