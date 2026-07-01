"Шахтар" представив форму на наступний сезон

Нова форма "Шахтаря" / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар", який достроково став чемпіоном УПЛ-2025/26, представив ігрову форму на наступний сезон.

Нові домашній та виїзний комплекти екіпірування "гірники" показали на своєму офіційному сайті.

Домашня форма клубу виконана у традиційних помаранчево-чорних кольорах, а гостьова — у білих.

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"Домашню форму виконано в класичних традиційних кольорах й упізнаваному дизайні, що наголошує на відданості витокам та незламному дусі "гірників".

Виїзну форму створено в абсолютно нових кольорах. Її концепція містить особливе відсилання до першої назви клубу — "Стахановець" — і детально відтворює цю важливу сторінку історії команди, коли перші покоління гравців гартувалися працею та вугіллям.

Цьогорічні комплекти мають особливе символічне значення. У травні клуб відсвяткував свій ювілей — 90 років від дня заснування, і на честь цієї дати як символ незламності та гордості на екіпірування додано унікальне ювілейне лого", — йдеться в дописі донецького клубу.

Нова форма "Шахтаря" / © ФК Шахтар

Нова форма "Шахтаря" / © ФК Шахтар

Нова форма "Шахтаря" / © ФК Шахтар

Нова форма "Шахтаря" / © ФК Шахтар

Нова форма "Шахтаря" / © ФК Шахтар

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

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Також ми розповідали, що київське "Динамо" представило нову форму на сезон-2026/27.

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