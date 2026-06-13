- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
"Шахтар" домовився про підписання бразильського таланта — сума трансферу
Вінгер "Фламенго" Раян Роберто невдовзі приєднається до "гірників".
Донецький "Шахтар" домовився про підписання лівого півзахисника бразильського "Фламенго" Раяна Роберто.
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сума трансферу 18-річного бразильця складе 9 мільйонів євро. Угоду остаточно завершено.
Роберто за кар'єру провів лише 2 офіційні матчі за дорослу команду "Фламенго".
За молодіжну команду "Фламенго" (U-20) він взяв участь у 16 поєдинках, відзначившись 6 забитими м'ячами та однією гольовою передачею.
Раніше "Шахтар" підсилилився венесуельським вінгером "Кривбаса" Глейкером Мендосою, який оформив історичний покер у ворота "Динамо".
Також "гірники" оголосили про підписання правого захисника "Динамо" та збірної України Олександра Караваєва.
"Шахтар" у сезоні-2025/26 достроково став чемпіоном України та дійшов до півфіналу Ліги конференцій. Донецький клуб отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.
Нагадаємо, правий захисник збірної України Юхим Конопля перейшов з "Шахтаря" до німецького клубу.