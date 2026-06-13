"Шахтар" домовився про підписання бразильського таланта — сума трансферу

Раян Роберто / instagram.com/ryanroberto08

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Донецький "Шахтар" домовився про підписання лівого півзахисника бразильського "Фламенго" Раяна Роберто.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума трансферу 18-річного бразильця складе 9 мільйонів євро. Угоду остаточно завершено.

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Роберто за кар'єру провів лише 2 офіційні матчі за дорослу команду "Фламенго".

За молодіжну команду "Фламенго" (U-20) він взяв участь у 16 поєдинках, відзначившись 6 забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

Раніше "Шахтар" підсилилився венесуельським вінгером "Кривбаса" Глейкером Мендосою, який оформив історичний покер у ворота "Динамо".

Також "гірники" оголосили про підписання правого захисника "Динамо" та збірної України Олександра Караваєва.

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"Шахтар" у сезоні-2025/26 достроково став чемпіоном України та дійшов до півфіналу Ліги конференцій. Донецький клуб отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Нагадаємо, правий захисник збірної України Юхим Конопля перейшов з "Шахтаря" до німецького клубу.

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