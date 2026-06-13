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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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44
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Лузан виграла друге "золото" за день на чемпіонаті Європи з веслування

Людмила тріумфувала у каное-двійці на дистанції 200 метрів в парі з Анастасією Рибачок.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Людмила Лузан та Анастасія Рибачок

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок / © Associated Press

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках та каное.

Українки перемогли у каное-двійці на дистанції 200 метрів, показавши у фінальному заїзді час 43,399 секунди.

Людмила та Анастасія здобули четверту спільну нагороду на континентальних першостях (три "золота"). Це їхня перша спільна перемога на дистанції 200 метрів.

Євро-2026 з веслування. Каное-двійка, 200 м

1. Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) — 43,399 секунди

2. Анхельс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) — 44,579 секунди

3. Мілена Мацкевич / Дорота Боровська (Польща) — 44,914 секунди

Для Лузан це шосте золото чемпіонатів Європи в кар'єрі і друге — на цій континентальній першості.

Раніше Людмила сьогодні перемогла у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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