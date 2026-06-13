Лузан выиграла второе "золото" за день на чемпионате Европы по гребле

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок / © Associated Press

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Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали золотую медаль на чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ.

Украинки победили в каноэ-двойке на дистанции 200 метров, показав в финальном заезде время 43,399 секунды.

Людмила и Анастасия завоевали четвертую совместную награду на континентальных первенствах (три "золота"). Это их первая совместная победа на дистанции 200 метров.

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Евро-2026 по гребле. Каноэ-двойка, 200 м

1. Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) — 43,399 секунды

2. Анхельс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) — 44,579 секунды

3. Милена Мацкевич / Дорота Боровская (Польша) — 44,914 секунды

Для Лузан это шестое золото чемпионатов Европы в карьере и второе — на этом континентальном первенстве.

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Ранее Людмила сегодня победила в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

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