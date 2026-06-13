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Лузан выиграла второе "золото" за день на чемпионате Европы по гребле
Людмила триумфовала в каноэ-двойке на дистанции 200 метров в паре с Анастасией Рыбачок.
Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали золотую медаль на чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ.
Украинки победили в каноэ-двойке на дистанции 200 метров, показав в финальном заезде время 43,399 секунды.
Людмила и Анастасия завоевали четвертую совместную награду на континентальных первенствах (три "золота"). Это их первая совместная победа на дистанции 200 метров.
Евро-2026 по гребле. Каноэ-двойка, 200 м
1. Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) — 43,399 секунды
2. Анхельс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) — 44,579 секунды
3. Милена Мацкевич / Дорота Боровская (Польша) — 44,914 секунды
Для Лузан это шестое золото чемпионатов Европы в карьере и второе — на этом континентальном первенстве.
Ранее Людмила сегодня победила в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.