Церковный праздник 12 июня / © pexels.com

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Завтра, 12 июня, в православном календаре день памяти святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского. Преподобный Онуфрий Великий относится к самым известным египетским отшельникам IV века. Его жизнь связана с Фиваидской пустыней — местом, где зарождалось христианское монашество.

По преданию, Онуфрий сначала воспитывался в монастыре, но впоследствии оставил общежитийное устройство, избрав суровое одиночество. Он ушел в глубь пустыни, где провел десятки лет в полной изоляции, посвящая себя молитве, посту и богоусмотрению.

Его жизнь стала примером крайнего аскетизма: одежда из пальмовых листьев или полная нагота, питание только тем, что приносила пустыня, и постоянная молитва как единственная опора существования. За житием, только раз в год его посещал другой отшельник, преподобный Пафнутий, который и записал рассказ о его подвиге.

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Онуфрий символизирует духовную свободу от мира, где главной ценностью становится не телесное выживание, а единение с Богом. Его образ стал олицетворением отшельнической святости и полного доверия Божьему промыслу.

Преподобный Петр Атонский жил в VIII веке и связан с традицией монашества на Афоне. Его жизнь известна благодаря переходу от светского существования к суровому аскетическому подвигу.

По преданию, Петр был военным или человеком у власти, однако во время плена пережил глубокое духовное прозрение. Он обратился с молитвой к святителю Николаю, и после чудесного освобождения решил полностью посвятить свою жизнь Богу.

Отказавшись от светских благ, Петр пошел на Святую Гору Афон, где стал одним из первых отшельников этого священного места. Там он жил в строгом одиночестве, посте, непрерывной молитве и духовной борьбе с помыслами.

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Его жизнь стала примером того, как человек из мира войны и власти может изменить свое существование через покаяние и веру. Петр Атонский считается одним из духовных основателей афонского монашества.

Приметы 12 июня

Народные приметы 12 июня / © pexels.com

Тихий и солнечный день — ждите урожайного лета.

Облака быстро двигаются — будет смена погоды.

Утром много росы — в ясную погоду в ближайшее время.

Что завтра нельзя делать

Наши предки не советовали одевать одежду черного цвета, ведь считалось, что она может «отвратить» удачу и привлечь уныние. Также опасались одалживать соль — по представлениям предков, вместе с ней можно было вынести из дома покой, достаток и финансовую стабильность.

Что можно делать завтра

Особое место в обрядности занимала уха — ее считали главным блюдом дня. По поверьям, если попробовать уху в этот день, в доме надолго поселятся счастье и нрав. А последнюю ложку пищи обычно сопровождали загадкой желания — верили, что оно обязательно сбудется.

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