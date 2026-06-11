Цыганков определился со своим будущим в "Жироне" — СМИ

Виктор Цыганков / © Associated Press

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Украинский полузащитник Виктор Цыганков решил покинуть испанскую "Жирону".

Об этом сообщает авторитетное издание AS.

28-летний украинец отправил клубу официальное письмо с просьбой рассмотреть возможность его трансфера.

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Игрок не собирается оставаться в клубе после вылета команды из Ла Лиги и хочет найти новый вариант продолжения карьеры.

В обращении Цыганков отметил, что его спортивные планы больше не соответствуют текущему проекту "Жироны", но подчеркнул, что не намерен создавать конфликтную ситуацию или нарушать условия контракта, рассчитанного до 2027 года.

Украинец готов содействовать переговорам, чтобы стороны смогли найти решение, которое будет выгодно всем участникам. В то же время, он не планирует требовать досрочного расторжения контракта в одностороннем порядке.

Цыганков выступает за "Жирону" с 2023 года после перехода из киевского "Динамо". За это время он провел в составе "бело-красных" 119 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.

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В сезоне-2025/26 вингер провел 34 матча за каталонский клуб, забил семь мячей и отдал пять ассистов.

Напомним, "Жирона" по итогам сезона-2025/26 заняла 19-е место в турнирной таблице Примеры и вылетела в Сегунду (второй по рангу испанский дивизион — прим.).

После этого Мичел Санчес покинул пост главного тренера "Жироны".

Ранее сообщалось, что 16-летний украинский футболист подписал контракт с "Барселоной".

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