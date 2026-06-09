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Проспорт
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"Реал" официально объявил об увольнении главного тренера

Альваро Арбелоа покинул пост коуча "сливочных".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Альваро Арбелоа

Альваро Арбелоа / © Associated Press

Мадридский "Реал" уволил Альваро Арбелоа с поста главного тренера.

Об этом "Королевский клуб" сообщил на официальном сайте.

Арбелоа возглавил "Реал" в январе этого года после увольнения Хаби Алонсо. У руля "сливочных" он провел 28 матчей, в которых команда одержала 18 побед и потерпела восемь поражений.

Это был его первый опыт работы главным тренером на взрослом уровне.

В этом сезоне мадридский гранд во второй раз проиграл "Барселоне" борьбу за титул Ла Лиги. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что следующим тренером "Реала" станет Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет лиссабонскую "Бенфику".

Контракт 63-летнего португальца со "сливочными" будет рассчитан до лета 2029-го. О его назначении должны объявить в ближайшее время.

Отметим, что ранее Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В сезоне-2011/12 "сливочные" под его руководством выиграли Ла Лигу с рекордным показателем в 100 набранных очков и 121 забитым голом.

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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