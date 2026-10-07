Дюбуа спрогнозировал победителя боя Фьюри — Джошуа

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / © Associated Press

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Обладатель пояса WBO в супертяжелом весе Даниель Дюбуа сделал прогноз на бой между экс-чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Британский боксер по прозвищу "Динамит" считает фаворитом в поединке между своими соотечественниками "Цыганского короля".

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"Думаю, победит Фьюри. Надеюсь, они выйдут на ринг и наконец-то проведут этот бой. Все так долго говорили об этом поединке, что будет отлично увидеть их обоих в ринге. Они оба — легенды британского бокса", — приводит слова Дюбуа издание Sky Sports.

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Бой Фьюри — Джошуа состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который украинец Александр Усик летом сделал вакантным.

В конце сентября Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

Кому сейчас принадлежат пояса, от которых отказался Усик

WBC : Полноценным чемпионом организации стал немецкий боксер Агит Кабайел . Ранее он владел титулом временного чемпиона и после решения Усика освободить все пояса был автоматически повышен руководством WBC. 28 ноября 2026 года Кабайел будет защищать титул в поединке с албанцем Нельсоном Гисой, который состоится в Дюссельдорфе.

IBF : Этот пояс завоевал хорват Филип Хргович . В конце августа 2026 года в Лондоне он победил техническим нокаутом британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул.

WBO : Пояс сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа . Сначала после отказа Усика титул был передан Фабио Уордли, однако в мае 2026 года Дюбуа отобрал его у соотечественника в очном поединке, который состоялся в Манчестере. Бой-реванш между Дюбуа и Уордли запланирован на 17 октября 2026 года в Лондоне.

WBA (Super): Стал вакантным. Сначала организация повысила до полноценного чемпиона россиянина Мурата Гассиева (владевшего титулом WBA Regular), но в сентябре 2026 года отменила это решение. Теперь главный пояс WBA Super будет официально разыгран 11 декабря 2026 года в мегафайте между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. В то время как Гассиев остался только со второстепенным титулом WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Фьюри после боя с Джошуа нацелен на трилогию с Усиком.

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