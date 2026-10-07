Дюбуа спрогнозував переможця бою Ф'юрі — Джошуа

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа / © Associated Press

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Володар пояса WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа зробив прогноз на бій між ексчемпіонами світу Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Британський боксер на прізвисько "Динаміт" вважає фаворитом у поєдинку між своїми співвітчизниками "Циганського короля".

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"Гадаю, переможе Ф'юрі. Сподіваюся, вони вийдуть на ринг і нарешті проведуть цей бій. Усі так довго говорили про цей поєдинок, що буде чудово побачити їх обох у рингу. Вони обидва — легенди британського боксу", — наводить слова Дюбуа видання Sky Sports.

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Бій Ф'юрі — Джошуа відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який українець Олексанр Усик улітку зробив вакантним.

Наприкінці вересня Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

Кому зараз належать пояси, від яких відмовився Усик

WBC : Повноцінним чемпіоном організації став німецький боксер Агіт Кабаєл . Раніше він володів титулом тимчасового чемпіона і після рішення Усика звільнити всі пояси був автоматично підвищений керівництвом WBC. 28 листопада 2026 року Кабаєл захищатиме титул у поєдинку з албанцем Нельсоном Гісою, який відбудеться у Дюссельдорфі.

IBF : Цей пояс завоював хорват Філіп Хргович . Наприкінці серпня 2026 року в Лондоні він переміг технічним нокаутом британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул.

WBO : Пояс наразі належить британцю Даніелю Дюбуа . Спочатку після відмови Усика титул передали Фабіо Вордлі, проте у травні 2026 року Дюбуа відібрав його у співвітчизника в очному поєдинку, який відбувся у Манчестері. Бій-реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня 2026 року в Лондоні.

WBA (Super): Став вакантним. Спочатку організація підвищила до повноцінного чемпіона росіянина Мурата Гассієва (який володів титулом WBA Regular), але у вересні 2026 року скасувала це рішення. Тепер головний пояс WBA Super буде офіційно розіграний 11 грудня 2026 року в мегафайті між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Тоді як Гассієв залишився лише з другорядним титулом WBA Regular.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі після бою з Джошуа націлений на трилогію з Усиком.

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