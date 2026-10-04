"Він готовий побитися": Ф'юрі розповів, коли та де може відбутися третій поєдинок з Усиком

Усик — Ф'юрі / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після прийдешнього бою проти Ентоні Джошуа планує провести третій поєдинок з Олександром Усиком.

За словами британця, він уже обговорював з українцем їхній можливий бій у Нью-Йорку. "Циганський король" стверджує, що Усик виявив готовність боксувати з ним у першому кварталі 2027 року.

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"Для розминки я хочу розбити на друзки цього безхатька Джошуа, а потім влаштувати трилогію з "кроликом" Усиком.

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Я обговорював це з Алексом, і він готовий побитися наступного року — у першому кварталі. Поєдинок з Джошуа в Кардіффі, а потім з Усиком у "Madison Square Garden" у Нью-Йорку — це стало б вишенькою на торті моєї довгої та блискучої кар'єри", — наводить слова Ф'юрі видання Boxing News.

Бій Ф'юрі проти Джошуа відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який Усик минулого літа зробив вакантним.

Раніше Ф'юрі викликав Усика на третій бій і запропонував українцю провести його у листопаді. Це відбулося на тлі того, що його запланований поєдинок з іншим зірковим британським надважковаговиком, ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа, опинився під загрозою зриву.

Сам Усик планував провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера. Поєдинок збиралися організувати у березні 2027 року в США. Однак офіційного оголошення ще не було.

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Сергій Лапін, директор команди Усика, заявляв, що наразі пріоритетом для українського боксера є бій з Вайлдером. Утім, вони розглядають можливість проведення третього поєдинку з Ф'юрі після поєдинку з американцем.

Зазначимо, що 2024 року Усик провів два поєдинки з Ф'юрі в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Однак у квітні цього року Ф'юрі повернувся в ринг після двох поразок від Усика і впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова.

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У липні британець провів ще один поєдинок, технічним нокаутом здолавши поляка Маріуша Ваха.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

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