Україна — Угорщина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Україна — Угорщина / © Associated Press

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У понеділок, 5 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Угорщини в матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Команди вже зустрічалися в першому турі 25 вересня, коли українці перемогли в Будапешті з рахунком 1:0.

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Збірна України наразі посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B, набравши 4 очки. Після перемоги над угорцями команда Андреа Мальдери зіграла внічию з Грузією (0:0) і розгромно програла Північній Ірландії (0:3).

Угорці після поразки від України зіграли внічию з Північною Ірландією (0:0) та обіграли Грузію (1:0). Угорщина (4 бали) перебуває на третій позиції, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.

Одноосібним лідером цього квартету є Північна Ірландія (7 пунктів). Грузія (1 бал) йде останньою.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

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перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку Україна — Угорщина на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Угорщина.

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