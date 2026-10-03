Супермодель Гайді Клум у асиметричному костюмі ефектно завершила показ у Парижі

Гайді Клум / © Getty Images

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53-річна німецька супермодель, телеведуча та член журі шоу «America’s Got Talent» — Гайді Клум — ефектно з’явилася на подіумі під час Тижня моди в Парижі. Модель стала останньою учасницею показу колекції Ottolinger весна-літо 2027, продемонструвавши один із найнезвичайніших образів шоу.

Гайді Клум / © Getty Images

На Клум був чорний деконструйований костюм. Приталений жакет вона поєднала з асиметричною білою блузкою, яка визирала з-під піджака. Штани мали незвичайний крій зі зміщеною посадкою і відкривали частину стегна.

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Модель доповнила свій образ чорно-червоними туфлями з гострим носком на високих підборах. Довге світле волосся Клум залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на очах. Гайді впевнено пройшлася по подіуму та завершила показ, після чого привітала гостей шоу. Її поява стала одним із найяскравіших моментів Паризького тижня моди.

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Нагадаємо, раніше на подіум повернулася після 9-річної перерви топмодель Міранда Керр.

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