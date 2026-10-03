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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Джессіка Альба в топі та мініспідниці своєї 15-річної доньки зібралася на вечірку

Зірка продемонструвала прес у вбранні в стилі нульових.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джессіка Альба

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», продемонструвала вражаючу фізичну форму під час підготовки до зіркової вечірки Періс Гілтон. Акторка обрала образ у стилі Y2K і похизувалася підтягнутою фігурою.

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Для тематичної вечірки Y2K End of Summer Party Альба одягла укорочений топ із принтом у вигляді зірок та чорну мініспідницю з низькою посадкою. Образ вона доповнила високими замшевими чобітьми, багатошаровими намистами, великими сережками та масивним золотим браслетом.

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Виявилося, що стилістом Альби цього вечора стала її 15-річна донька Гейвен. Акторка зізналася, що саме донька допомогла їй підібрати вбрання та запропонувала взяти речі зі свого гардеробу. Джессіка подякувала Гейвен за допомогу у виборі образу.

Альба також поділилася знімками з вечірки, на яких позувала разом з акторками Кеке Палмер та Келлі Сойєр. У публікації вона зазначила, що вечірка була присвячена естетиці початку 2000-х.

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Нагадаємо, раніше Джессіка Альба показала, як допомогла старшій дочці облаштувати кімнату в гуртожитку.

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