Джессіка Альба в топі та мініспідниці своєї 15-річної доньки зібралася на вечірку

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

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45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», продемонструвала вражаючу фізичну форму під час підготовки до зіркової вечірки Періс Гілтон. Акторка обрала образ у стилі Y2K і похизувалася підтягнутою фігурою.

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Для тематичної вечірки Y2K End of Summer Party Альба одягла укорочений топ із принтом у вигляді зірок та чорну мініспідницю з низькою посадкою. Образ вона доповнила високими замшевими чобітьми, багатошаровими намистами, великими сережками та масивним золотим браслетом.

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Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Виявилося, що стилістом Альби цього вечора стала її 15-річна донька Гейвен. Акторка зізналася, що саме донька допомогла їй підібрати вбрання та запропонувала взяти речі зі свого гардеробу. Джессіка подякувала Гейвен за допомогу у виборі образу.

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Альба також поділилася знімками з вечірки, на яких позувала разом з акторками Кеке Палмер та Келлі Сойєр. У публікації вона зазначила, що вечірка була присвячена естетиці початку 2000-х.

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Нагадаємо, раніше Джессіка Альба показала, як допомогла старшій дочці облаштувати кімнату в гуртожитку.

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