Джессіка Альба у чорному кроптопі та широких штанях сходила на прем'єру фільму

Джессіка Альба / © Getty Images

Реклама

Переглянути новий фільм Тома Круза в Лос-Анджелесі вчора ввечері зібралося багато знаменитостей, серед них і Джесіка Альба.

45-річна акторка приїхала на світську тусовку у чорному кроптопі, подовженому блейзері та широких штанях, а взула чорні туфлі-човники на підборах. У руках Джессіка тримала невелику чорну сумку на короткій сріблястій ручці.

Реклама

Джессіка Альба / © Getty Images

Зірка розпустила довге волосся, зробивши гарне хвилясте укладання, а також макіяж у теплих відтінках, а образ доповнила кількома прикрасами на шиї та насиченим темним манікюром.

Реклама

Раніше цю саму прем'єру фільму відвідали у Лондоні принц та принцеса Уельські.

Також Джесіка Альба показувала, як із батьками та дітьми сходила на футбол в Інглвуді.

Новини партнерів