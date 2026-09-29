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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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215
Час на прочитання
1 хв

Джессіка Альба у чорному кроптопі та широких штанях сходила на прем'єру фільму

Джесіка Альба відвідала прем'єру фільму студії Warner Bros із Томом Крузом у головній ролі — «Діггер».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Getty Images

Переглянути новий фільм Тома Круза в Лос-Анджелесі вчора ввечері зібралося багато знаменитостей, серед них і Джесіка Альба.

45-річна акторка приїхала на світську тусовку у чорному кроптопі, подовженому блейзері та широких штанях, а взула чорні туфлі-човники на підборах. У руках Джессіка тримала невелику чорну сумку на короткій сріблястій ручці.

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Зірка розпустила довге волосся, зробивши гарне хвилясте укладання, а також макіяж у теплих відтінках, а образ доповнила кількома прикрасами на шиї та насиченим темним манікюром.

Раніше цю саму прем'єру фільму відвідали у Лондоні принц та принцеса Уельські.

Також Джесіка Альба показувала, як із батьками та дітьми сходила на футбол в Інглвуді.

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