У смугастому костюмі і бежевому вбранні: Бреда Пітта з коханою-красунею папараці зазнімкували в Іспанії

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Getty Images

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Бреда Пітт та його кохану Інес де Рамон папараці зазнімкували, коли вони залишали готель під час 74-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Актор був одягнений у блакитний костюм в тонку білу смужку. Комплект складався з вільної куртки-сорочки і широких штанів зі шнурком на поясі. Під курткою була базова біла футболка, а яскравим акцентом стали жовті кеди на білій підошві.

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Бред Пітт та Інес де Рамон / © Getty Images

Лук Бред доповнив коричневою замшевою сумкою через плече, великими сонцезахисними окулярами з бурштиновими лінзами та синьою бейсболкою, яку одягнув козирком назад. Виходячи з готелю, усміхнений актор помахав рукою фотографам.

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Інес обрала вельветовий бежевий костюм, який складався з майки на тонких бретельках і штанів з високим посадженням та широкими штанинами. Монохромне вбрання підкреслило струнку фігуру коханої актора.

На обличчі у де Рамон були вузькі окуляри у черепаховій оправі, а в руці вона несла велику білу шкіряну сумку. Її волосся було розпущене та укладене легкими хвилями.

Нагадаємо, на кінофестивалі у Сан-Себастьяні Бред Пітт постав у чорному костюмі-трійці, а Інес де Рамон сяяла у відвертій тілесній сукні із зеленою квітковою вишивкою.

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